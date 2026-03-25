Transformer les espaces d’exposition en pôles d’attractivité touristique

Avec l’essor de l'économie créative, de nombreux pays ne considèrent plus les foires et les expositions comme de simples lieux événementiels, mais les positionnent comme des destinations expérientielles, apportant une valeur multidimensionnelle aux métropoles modernes. Cela met en évidence, pour le Vietnam, la nécessité urgente de renouveler son approche de l’exploitation de ces espaces afin d’en faire des produits touristiques attractifs.

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Dans ce contexte, l’émergence du Centre d’exposition du Vietnam (Vietnam Exhibition Center - VEC) à Dong Anh, à Hanoï - complexe moderne parmi les plus importants d’Asie du Sud-Est - ouvre de nouvelles perspectives pour la création d’un modèle de destination fondé sur un écosystème d’expériences diversifiées. Le succès de nombreux événements qui y ont été organisés récemment, tels que l’exposition « 80 ans du Parcours Indépendance - Liberté - Bonheur » (août 2025), la Foire d’automne 2025, la Foire de printemps 2026, ainsi que de nombreux concerts et spectacles, a clairement mis en évidence son potentiel en tant que destination culturelle et de divertissement.

Photo : VNA/CVN

Selon plusieurs experts, bien que ces événements aient attiré un large public, ils n’ont pas encore suffi à exploiter pleinement l’espace et les fonctionnalités du VEC, car ils ont été pour la plupart ponctuels et n’ont pas encore permis de créer une chaîne d’expériences continue.

Le professeur et docteur Tran Tho Dat, ancien recteur de l’Université nationale d’économie, estime qu'à l'échelle mondiale, les complexes performants ont dépassé le simple modèle de location événementielle pour évoluer vers un modèle intégré, dans lequel foires et expositions ne constituent qu’une composante d’un écosystème plus large.

Outre la mise en place d’un modèle de développement et d’un mode de fonctionnement adaptés pour ces complexes, il est nécessaire de concevoir des produits expérientiels suffisamment différenciés, fondés sur la profondeur culturelle et historique, tout en renforçant les connexions avec d’autres destinations afin de créer des circuits touristiques attractifs.

Nguyen Van Tai, directeur de Vietsense Travel, souligne que trois éléments retiennent aujourd’hui particulièrement l’attention des visiteurs : le check-in, l’expérience et la découverte. Ainsi, pour séduire, il est nécessaire de créer des repères visuels marquants, d’investir dans des expériences multisensorielles, de proposer des spectacles de haut niveau, de maintenir une programmation régulière et de développer sur place une offre de services tels que la gastronomie, le shopping et les loisirs. Par ailleurs, stimuler les partenariats public-privé reste essentiel pour dynamiser le tourisme MICE, le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie touristique mondiale.

De son côté, le docteur Le Minh Khue, directeur adjoint du Centre de recherche sur le développement des industries culturelles du Vietnam, propose de tirer parti de sa proximité avec le site national spécial de Co Loa, du centre de Hanoï et des villages de métiers traditionnels pour développer une offre touristique spécifique fondée sur trois piliers : le patrimoine, la créativité technologique et la durabilité communautaire.

Il suggère de concevoir des produits tels que la « Nuit de Co Loa » utilisant la technologie du mapping 3D pour faire revivre d’anciennes légendes, le « Parc de l’Arbalète sacrée », conçu comme un espace immersif autour de l’histoire ancienne, la « Rue des festivals – Marché créatif », dédiée à la présentation des spécialités locales et des arts de rue, ainsi que la « Maison du patrimoine 360° », qui permettrait aux visiteurs de découvrir les différentes régions du pays grâce aux technologies VR/AR.

Selon lui, un modèle combinant de manière flexible tourisme événementiel, technologies numériques et identité patrimoniale constituera la clé pour attirer les visiteurs, accroître leurs dépenses et promouvoir l’image nationale.

VNA/CVN