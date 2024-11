"Culture In You" vise à préserver le patrimoine culturel traditionnel dans le contexte de l'intégration mondiale

Une série d'activités intitulée "Culture In You - Un ancrage culturel, un pont artistique" se déroule du 3 au 11 novembre dans diverses écoles de Hanoï, avec des échanges avec des artistes musicaux australiens renommés tels que Philip Quast, Ann-Maree McDonald et Nicholas Gentile.

Lors d'une conférence de presse donnée le 3 novembre par le Centre pour la culture du journalisme, l'Association des journalistes vietnamiens et la société YOUniverse, un représentant du comité d'organisation a souligné que cette initiative avait pour objectif de construire des valeurs culturelles et artistiques en parallèle avec la vie quotidienne, en mettant l'accent sur le développement global de la jeunesse.

Le programme comprendra des sessions d'échange, des ateliers de partage et des concerts animés par des experts en culture et en art. Ces événements offriront non seulement une opportunité exceptionnelle aux élèves et étudiants vietnamiens d'accéder à une éducation artistique de niveau international, mais constitueront également un parcours reliant l'art à la culture, aidant les élèves et étudiants à mieux comprendre l'importance de préserver les traditions culturelles dans un contexte de l'intégration mondiale.

Parmi les activités phares du programme figureront des séances de transmission culturelle par le biais de la langue musicale au Théâtre Tuôi Tre (Jeunesse), des rencontres dans les établissements Vinschool et VinUni axées sur les aspects pratiques des arts du spectacle, ainsi qu'un échange musical intitulé "ARTsical Jam Edition", entre autres.

L'un des moments forts du programme sera le concert "The Road I Took", prévu le 7 novembre au soir au Palais de l'amitié Vietnam - Soviétique. Cet événement réunira les talentueux artistes Anne Maree McDonald et Nicholas Gentile, accompagnés de jeunes passionnés d'art de l'Interstellar Musical Society.

Le programme se conclura par une expérience culturelle immersive organisée par l'Interstellar Musical Society. Le public aura l'opportunité d'assister à la représentation unique "L'Essence du Nord" - un spectacle en plein air grandiose qui mettra en lumière la beauté et la profondeur de la culture vietnamienne à travers des récits folkloriques épiques.

