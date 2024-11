L’art de la peinture sur verre inversé des Khmers

Selon Huynh Thi Soc Kha, une artisane qualifiée domiciliée dans la province de Soc Trang (Sud), les peintures sur verre des Khmers présentent divers thèmes, inspirés de Bouddha, de paysages ou encore de pagodes. Cette forme d’art complexe requiert beaucoup de minutie, de patience, d’habileté et de sens esthétique.

Des artisans qualifiés appliquent méticuleusement des couleurs vives sur des plaques de verre de différentes tailles. Il est remarquable que, bien que cette pratique soit ancestrale, les Khmers continuent de créer ces peintures sur verre entièrement à la main, sans recourir à aucune machinerie.

La peinture sur verre inversé consiste à exécuter les dessins au revers d’une plaque de verre. L’une des difficultés réside dans la réalisation des motifs inversés, suivie de l’exécution des détails avant d’appliquer la couleur de fond, afin que l’œuvre terminée puisse être admirée sur le côté non peint de la pièce de verre.

Le processus de création implique une série d’étapes méticuleuses. Tout d’abord, l’artisan place la plaque de verre sur un dessin comprenant les couleurs et un graphisme propre à cet art. Puis, il utilise un pinceau pour reproduire le dessin sur le verre. Par la suite, il doit colorer les éléments dans l’ordre, du premier plan à l’arrière-plan, et enfin appliquer la couleur de fond.

Une fois que les couleurs sont sèches, il utilise de la nacre et des paillettes dorées pour décorer le dessous de la peinture. Enfin, le peintre applique une couche de protection sur le tableau avant de l’encadrer. Parmi les différents thèmes, les peintures représentant Bouddha sont considérées comme les plus difficiles. Capturer l’expression sereine du Bouddha, des yeux émouvants à son doux sourire, nécessite la maîtrise d’artisans expérimentés.

Malgré les changements dans la vie moderne, notamment les conditions de vie et l’évolution des besoins, la peinture sur verre inversé des Khmers perdure. Elle demeure non seulement une forme d’art traditionnel très appréciée, mais aussi une expression unique de la culture khmère. Conscients de son importance, les artisans ouvrent désormais des classes pour transmettre ce métier complexe aux jeunes générations, assurant ainsi la préservation et la promotion de ce patrimoine culturel.

Texte et photos : Viêt Cuong - Hà Vu/VNP/CVN