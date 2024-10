Toucher Arts

Photo : Thu Trang/CVN

Fondé en 2022 par l'Association Art Space en France et initié par la musicienne Hoàng Thu Trang, Toucher Arts réunit de jeunes vietnamiens ou d'origine vietnamienne du monde entier qui partagent leur héritage à travers l'art et la créativité.

Le prix “Vietnam International Awards”, jugé par un panel d'experts, dont Irena Zubcevic du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, et la Professeure Caroline Makaka, fondatrice de LOANI, a reconnu Toucher Arts pour son travail significatif dans la préservation et le partage de la culture vietnamienne. En alliant innovation culturelle et engagement communautaire, Toucher Arts a apporté une contribution discrète mais significative à la connexion des traditions vietnamiennes avec des publics du monde entier.

Depuis sa création, Toucher Arts a organisé six expositions internationales et une série de concerts mettant en avant la culture vietnamienne, notamment en France. L'objectif du projet est de fournir aux jeunes une plateforme pour exprimer leur lien avec les traditions vietnamiennes tout en faisant découvrir ces éléments culturels à des publics plus larges. Le groupe a réuni 60 membres officiels et des centaines de bénévoles de 14 pays différents, unissant leurs efforts pour promouvoir les arts, la musique et les coutumes vietnamiennes.

L'un des points forts du travail récent de Toucher Arts a été la production d'un documentaire intitulé "Thé, ao dài et Vietnam", réalisé par des membres âgés de 13 à 18 ans. Le film, projeté au cinéma Lutétia à Nantes et au Centre culturel vietnamien à Paris, offre une réflexion sensible sur les traditions vietnamiennes.

Photo : Thu Trang/CVN

En parallèle de ses efforts artistiques, Toucher Arts a collecté des fonds pour soutenir cinq orphelinats au Vietnam et a contribué à la construction d'une salle d'art pour le Centre de protection des enfants de Xuân Phu (Thua Thiên Huê au Centre)). Leurs efforts caritatifs continus, incluant des plans pour offrir des salles informatiques à des écoles touchées par des catastrophes naturelles, montrent leur engagement envers la communauté.

Créé en 2022, Le prix “Vietnam International Awards” est une cérémonie annuelle de remise de prix destinée à honorer les contributions à l'étranger des Vietnamiens et de ressortissants d’autres nationalités dans divers domaines tels que la culture, l'éducation, la gastronomie, la promotion du commerce, le volontariat et l'engagement communautaire. Le jury des Vietnam International Awards est composé de spécialistes de premier plan et de personnalités reconnues travaillant actuellement dans les administrations britanniques et aux Nations unies.

En cette troisième année, le prix “Vietnam International Awards” a attiré près de 200 candidatures exceptionnelles du monde entier, parmi lesquelles 60 finalistes ont été sélectionnés. Lors du gala organisé à Londres le 20 octobre, le comité d'organisation a annoncé 12 lauréats dans différentes catégories et deux prix spéciaux pour leurs réalisations exceptionnelles et leur leadership.

Thu Trang-Phuong Mai/CVN