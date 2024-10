Des sites emblématiques du monde sur une collection d'áo dài de Trung Dinh

Des paysages naturels et symboles célèbres de plusieurs pays et territoires du monde sont recréés de manière vivante sur la collection d' áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), récemment dévoilée par le créateur Trung Dinh.

>> À Hô Chi Minh-Ville, la tunique fendue des Vietnamiennes est en pleine forme

>> Des áo dài inspirés de la céramique

>> Hanoï célèbre son patrimoine vestimentaire avec le Mois de l’ao dài 2024

Photo : VNN/CVN

Trung Dinh vient de lancer sa collection d'áo dài intitulée "The Colors of Humanity" (Les couleurs de l'humanité), réalisée sur de la soie de marque Bao Lôc, originaire de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre). Ses créations, qui allient des techniques de peinture à la main et de teinture en dégradé, ont été présentées par les reines de beauté lors du concours mondial Miss Cosmo 2024 qui s'est tenu au Vietnam en octobre.

La teinture en dégradé est une technique artisanale permettant de créer des transitions de couleurs uniques, signature du designer Trung Dinh.

La collection s'inspire des merveilles naturelles, des paysages emblématiques, et des monuments architecturaux et artistiques du monde entier, tels que la Tour Eiffel (France), l’opéra de Sydney (Australie), la Statue de la Liberté (États-Unis), Venise (Italie), les tours jumelles Petronas (Malaisie) ou encore l'île du Lion (Singapour).

Pour représenter le Vietnam, Trung Dinh a choisi de peindre le complexe paysager de Tràng An, situé dans la province de Ninh Binh, ville natale de la reine de beauté Bùi Thi Xuân Hanh, qui représente le Vietnam à Miss Cosmo 2024.

"Il m'a fallu beaucoup de temps pour rechercher et sélectionner les paysages, et j’ai même consulté divers experts pour choisir les symboles les plus représentatifs, partage Trung Dinh.

Avec son style de peinture réaliste, Trung Dinh insuffle vie aux paysages, les rendant plus vibrants et éclatants grâce à des combinaisons de couleurs et des lignes précises. Chaque áo dài est une œuvre d'art unique, peinte à la main avec une grande finesse.

Photo : VNN/CVN

Concernant les monuments empreints de spiritualité et de symbolisme religieux, Trung Dinh a habilement peint des foulards en soie et des áo dài teints en dégradé. Le designer se distingue par son attachement particulier à l’áo dài et à la soie vietnamienne.

Dans le but de préserver et promouvoir les villages de tissage de soie traditionnels du Vietnam et de transmettre l'amour de l’áo dài, Trung Dinh a initié un projet à long terme, intitulé "La soie qui chante sur l'épaule", mené depuis plus de dix ans.

À travers ce projet, il utilise l'áo dài comme support pour encourager la collaboration avec de jeunes designers, afin de créer de nouveaux matériaux et d’apporter une touche personnelle.

Photo : VNN/CVN

Récemment, Trung Dinh a participé à de nombreuses activités de promotion de l’áo dài et de ses collections : le Festival de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville pendant plusieurs années consécutives, le Vietnam - Hô Chi Minh City Festival 2023 à Porto (Portugal), le "Travel Roadshow Vietnam - Hô Chi Minh Ville 2024" en Australie, la Journée de Hô Chi Minh-Ville à Osaka, Japon, en 2024, ainsi que le Salon international du tourisme ITE 2024.

Plus récemment, il a participé à l'exposition internationale "Asie et Chine 2024" à Guangxi, en Chine.

Câm Sa/CVN