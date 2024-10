À Hanoï, la star péruvienne Lenin Tamayo mêle quechua et musique pop

>> Le concert Q’pop & Quechua célèbre les liens entre le Vietnam et le Pérou

Photo : APV/CVN

Le concert de Lenin Tamayo à l’Opéra de Hanoï mercredi 23 octobre a fait découvrir la pop quechua à Hanoï pour la première fois. Malgré la barrière de la langue, le public a chanté avec lui.

En novembre dernier, le Péruvien de 24 ans est devenu viral sur Internet avec son nouveau genre musical, la pop quechua - ou Q’pop - qui mélange les rythmes coréens et la langue des Incas - le quechua - qui est toujours parlée par environ 10 millions de personnes en Colombie, au Pérou, en Argentine, au Chili, en Bolivie, en Équateur et au Brésil.

Le Q’pop a fait de Lenin une star des réseaux sociaux. Ses clips musicaux ont amassé 6 millions de likes sur TikTok et des dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram. Malgré son succès personnel, Lenin a déclaré que ce qu’il voulait vraiment faire, c’était attirer l’attention du monde sur le Pérou.

Photo : APV/CVN

Le concert "Q’pop & Quechua" de Lenin Tamayo, présenté une nuit à l’Opéra de Hanoi et une autre à l’Université de Hanoï faisait partie des activités organisées pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Pérou et le Vietnam.

Selon l’ambassadrice du Pérou au Vietnam, Patricia Yolanda Ráez Portocarrero, l’une des façons d’atteindre le cœur et l’âme des Vietnamiens et des Péruviens est à travers l’art et la culture, qui n’ont pas de limites.

"On peut penser dans une autre langue et les gens sont inspirés par les rythmes et ce qui vient du cœur. C’est pourquoi c’est une très bonne façon de célébrer notre relation", a déclaré la diplomate.

"Les échanges culturels et la diversité culturelle enrichissent à la fois la communauté péruvienne et vietnamienne, car nous apprenons les uns des autres, de nos héritages et de nos traditions. Même si les Vietnamiens ne parlent pas quechua et les Péruviens ne parlent pas vietnamien, nous sommes inspirés par les rythmes et ce qu’ils transmettent aux gens", a-t-elle ajouté.

Le concert a également réuni Yolanda Pinares, la mère de Lenin Tamayo. Artiste andine qui chante en espagnol et en quechua, elle a élevé Lénine dans la culture des Andes, terre ancestrale des Incas et d’autres groupes indigènes, et a intégré la tradition andine dans la vie de Lénine.

Photo : APV/CVN

Aux côtés des artistes péruviens figuraient le guitariste classique vietnamien Vu Hiên et Phan Thuy, musicienne et professeure à l’Académie nationale de musique du Vietnam, qui joue du luth à quatre cordes appelé ty bà.

"La musique de Lénine est jeune et dynamique. Lorsque j’ai joué avec Lenin et les autres artistes péruviens lors de ce concert, j’ai découvert que sa musique était très émotionnelle. Elle est dynamique mais très émotionnelle. Elle n’est pas seulement destinée au divertissement", a partagé Vu Hiên.

De son côté, Phan Thuy a été touchée de jouer et de converser avec Lenin et Yolanda. "Des trois chansons que j’ai interprétées avec Lenin lors de ce concert, la plus touchante est +Flowers+. Dans cette chanson, Lenin exprime son amour pour sa mère et pour les femmes péruviennes, et encourage les femmes du monde entier à se lever et à briller comme des fleurs".

VOV/VNA/CVN