Mécanismes et ressources pour la conservation du patrimoine culturel

Dans le cadre de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale (AN), les députés ont délibéré mercredi après-midi 23 octobre sur plusieurs aspects du projet de loi sur le patrimoine culturel (amendée).

Photo : VNA/CVN

Les députés ont écouté Nguyen Dac Vinh, membre du Comité permanent de l'AN et président de la Commission de la culture et de l'éducation, qui a exposé le rapport expliquant, intégrant et révisant le projet de loi sur le patrimoine culturel (amendée).

Le projet de loi soumis à l'examen lors de cette 8e session comprend 9 chapitres et 100 articles, soit une réduction de deux articles par rapport à la version présentée lors de la 7e session.

Au cours des discussions, le député Duong Van Phuoc de la province de Quang Nam, a mis en exergue l'importance d'établir des réglementations spécifiques sur les mécanimes et modèles de gestion adaptés aux particularités des sites du patrimoine mondial. Il a souligné que l'application d'un mécanisme de gestion commun pour tous les sites patrimoniaux, y compris ceux du patrimoine mondial, pourrait engendrer des lacunes significatives dans la gestion et la valorisation des sites patrimoniaux à l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Concernant la préservation du patrimoine urbain, notamment celui de Hôi An, le député Duong Van Phuoc a relevé la singularité de cette zone urbaine par rapport à la majorité des autres sites vietnamiens. Il a décrit Hôi An comme un complexe de sites architecturaux et artistiques, caractérisé par une grande diversité typologique. Par conséquent, il a préconisé l'adoption d'un mécanisme de gestion spécifique pour ce site.

D'autres députés ont manifesté leur intérêt pour la création d'un Fonds de préservation du patrimoine culturel. Ils ont convenu d'établir un tel fonds pour financer les activités de conservation, de restauration et de rétablissement du patrimoine culturel, compte tenu des limitations du budget étatique dans ce domaine.

Ce fonds jouerait un rôle crucial dans la protection et la valorisation du patrimoine culturel, considéré comme une ressource essentielle pour stimuler le développement socio-économique du pays, ont-ils souligné.

VNA/CVN