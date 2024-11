Renforcer les liens entre les étudiants lao et cambodgiens et leurs familles d'accueil

Un événement d'échange culturel entre les étudiants lao et cambodgiens à Hô Chi Minh-Ville et leurs familles d’accueil a été organisé dans la province de Binh Thuân (Centre), dans le but de renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et ses deux voisins.

L'événement annuel, qui s'est déroulé les 2 et 3 novembre, a vu environ 160 étudiants visiter des sites pittoresques et historiques locaux et participer à des échanges culturels avec des jeunes vietnamiens et leurs familles d'accueil.

Ils ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans un musée local dédié au défunt dirigeant vietnamien et ont visité l'école Duc Thanh, où il enseigna avant de quitter le pays pour chercher la voie du salut national.

En outre, les participants ont participé à une série d'activités d'échange, notamment un concours de connaissances sur la vie, la carrière et l'héritage du Président Hô Chi Minh, ainsi que sur les liens historiques et culturels entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Dans son discours, le vice-président de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, Phùng Thai Quang, a déclaré que l'amitié entre les trois peuples s'était forgée à travers des moments difficiles, en particulier leurs luttes pour l'indépendance et la liberté.

Il a souligné que le programme d'hébergement chez l'habitant offrait non seulement un soutien matériel et émotionnel aux étudiants lao et cambodgiens vivant loin de chez eux, mais créait également des liens solides entre eux et leurs hôtes vietnamiens. Ses effets vont au-delà des liens familiaux, résonnant largement comme un témoignage vivant de la solidarité internationale et de l'amitié transfrontalière, a-t-il souligné.

Xaiyavong Duangmany, un étudiant lao à l'Université Nguyên Tât Thành qui vit au Vietnam depuis 2019, a déclaré que lui et ses amis apprenaient des us et coutumes locales au sein des familles d'accueil vietnamiennes et qu'ils considéraient celles-ci comme un deuxième foyer rempli de chaleur.

