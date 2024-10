Hanoï

Le xôi xéo mis en lumière par un YouTuber américain

Photo : CTV/CVN

David Hoffmann, créateur de contenu américain sur YouTube avec une chaîne suivie par plus de 1,3 million d'abonnés, partage régulièrement ses expériences de voyage dans les pays qu’il explore. En septembre, il a visité le Vietnam pour la première fois, choisissant Hanoï comme point de départ pour découvrir la cuisine de rue locale. Guidé vers un stand de xôi xéo situé à l'angle de la rue Hàng Bài et Ly Thuong Kiêt, David a été émerveillé par l'ambiance.

Très prisée des Hanoïens, cette adresse culinaire se distingue par un mélange savoureux de riz gluant, de graisse, de haricots mungo et d'échalotes frites croustillantes. Outre le xôi xéo, le stand propose également du xôi au maïs.

Ce lieu est populaire sur les réseaux sociaux et a même attiré l’attention d'une émission de télévision coréenne, notamment pour la rapidité impressionnante de préparation de la vendeuse.

Photo : CTV/CVN

En observant le va-et-vient des clients, David s'exclame : "C’est tellement bondé !". Fasciné par ce plat qui attire tant de monde, il ajoute : "Elle est si rapide ! Ce plat me rappelle du riz avec de la purée de pommes de terre."

Avec l’aide d’un guide, le touriste américain découvre les ingrédients de base du xôi xéo et apprend même à commander en vietnamien : "Em ơi, cho anh một xôi xéo full topping" (ce qui pourrait se traduire en français par : Donnez-moi un xôi xéo avec toutes les garnitures).

Après quelques minutes d'attente, David est servi. Le plat l’impressionne par sa présentation colorée et ses divers ingrédients : riz gluant, pâté de porc, fil de viande, viande braisée, œufs frits et échalotes croustillantes. "Le xôi xéo est délicieux, la viande est si tendre. C’est un plat unique. J’apprécie particulièrement la viande braisée, si riche en saveurs", confie-t-il.

Ce célèbre YouTuber trouve que ce lieu offre une expérience singulière avec l’ambiance animée de la foule attendant pour acheter du xôi.

Photo : CTV/CVN

En terminant son petit déjeuner, David se dit bien rassasié et loue les qualités de cette collation matinale.

Pham Ngoc Anh, propriétaire du stand où David s’est arrêté, partage que cette boutique familiale a été fondée il y a 31 ans. Elle représente la deuxième génération de la famille à perpétuer cette activité, qu’elle a reprise de sa mère il y a maintenant 12 ans. Ngoc Anh se dit ravie de la fidélité de ses clients vietnamiens et étrangers, certains venant depuis de nombreuses années.

Les ingrédients du xôi xéo sont soigneusement sélectionnés et préparés de manière artisanale par sa famille, y compris les échalotes frites et le porc effiloché. Le gio cha (pâté de viande pilée) est fourni par les ateliers renommés du village de Uoc Lê, ajoutant une touche de saveur à ce plat typique. Le prix de chaque portion de xôi varie entre 15.000 et 30.000 dôngs, en fonction des garnitures et de la taille.

Thao Nguyên/CVN

Photos : Davidsbeenhere