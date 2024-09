Le village de pêcheurs de Vung Viêng captive les touristes étrangers

Vung Viêng, un petit village de pêcheurs de la baie de Ha Long, est un lieu de prédilection pour les touristes étrangers. Depuis le début de l'année, le village a accueilli plus de 39.000 visiteurs, dont plus de 95% sont des voyageurs internationaux.

Reconnu par les magazines de voyage internationaux comme l'un des plus beaux villages de pêcheurs au monde, Vung Viêng est connu pour sa tranquillité et son cadre magnifique au milieu des pics calcaires de la baie.

Abritant autrefois plus de 30 ménages qui y vivaient depuis des générations, le village a subi une transformation en 2014 lorsque les autorités locales les ont aidés à s'installer sur le continent pour une vie plus stable.

Aujourd'hui, Vung Viêng compte environ 30 maisons flottantes, mais aucun résident permanent. Cependant, les pêcheurs y viennent toujours quotidiennement pour pêcher, cultiver des fruits de mer et s'occuper des touristes.

Selon le Directeur adjoint de la coopérative Vạn Chài Hạ Long, Vu Van Hùng, la plupart des visiteurs viennent d'Europe, d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. L'après-midi, ils aiment souvent se baigner.

Vung Viêng conserve son charme immaculé et paisible. Les visiteurs peuvent pêcher et récolter des fruits de mer avec les pêcheurs locaux, nager dans les eaux cristallines, naviguer à travers des falaises majestueuses et s'émerveiller devant une arche de pierre imposante.

Le touriste du Brésil, Lennon, a exprimé : ‘’J'ai vu de nombreuses évaluations positives en ligne sur le village de pêcheurs de Vung Viêng. Lorsque je suis arrivé ici, j’ai trouvé cet endroit d’une beauté incroyable, quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. Je souhaite maintenant explorer des endroits encore plus intéressants dans la baie d'Ha Long, prendre de nombreuses belles photos à montrer à mes amis’’.

Après avoir exploré Vung Viêng, les visiteurs peuvent continuer leur voyage vers la région voisine de Tung Sau, une baie isolée aux eaux calmes et aux écosystèmes uniques de la baie de Ha Long. Ici, ils peuvent en apprendre davantage sur la perliculture.

