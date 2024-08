Sept sur dix visiteurs étrangers à Dà Nang se rendent à Bà Nà

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office des statistiques municipal de Dà Nang, les chiffres du tourisme de la ville au cours des sept premiers mois de 2024 ont tous augmenté, notamment le nombre d’arrivées internationales. Ce nombre a atteint 2,5 millions, soit une augmentation de 34,7% par rapport à la même période de 2023.

Ainsi, au cours des sept premiers mois de l'année, le nombre de visiteurs étrangers à Dà Nang a égalé l'objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Il est prévu qu'en 2024, les arrivées internationales pourraient atteindre le même niveau qu'avant l'épidémie, soit 3,5 millions.

Expliquant cette croissance impressionnante, l’Office des statistiques de la ville a déclaré que c'était grâce aux événements organisés en permanence, attirant des visiteurs nationaux et étrangers, en particulier le Festival international des feux d'artifice de Dà Nang (DIFF 2024) qui s’est déroulé du 8 juin au 13 juillet. Parallèlement à cela, il existe des "aimants" à l'attraction persistante qui attirent les touristes étrangers. Le Sun World Bà Nà Hills en est un exemple typique avec sept sur 10 visiteurs étrangers à Dà Nang se rendent à Bà Nà.

Un lieu qui plaît à tous les visiteurs, quel que soit leur âge ou leur nationalité

Pour les touristes venus de pays au climat chaud toute l’année comme la Thaïlande, la Malaisie ou l’Inde, Bà Nà est connu comme un paradis tempéré sous les tropiques, un endroit où les visiteurs peuvent profiter de l'air frais tout au long des quatre saisons. Au cours des sept premiers mois, le nombre de visiteurs indiens au Sun World Bà Nà Hills a atteint 132.000, soit près de 50 % du nombre total de visiteurs indiens au Vietnam pendant cette période.

"Pour ma famille, Bà Nà est un lieu féérique. Le Golden Bridge, puis les châteaux brillants, beaux et colorés... L'air est frais et agréable, pouvoir jouer toute la journée sans se fatiguer est très rafraîchissant", a dit Muskan Tiwari, de New Delhi. De plus, les visiteurs indiens à Bà Nà peuvent également profiter d'une cuisine indienne unique, le complexe disposant d’un restaurant halal.

Le Sun World Bà Nà Hills est populaire auprès des Sud-Coréens car ils aiment l’atmosphère d’ancienne ville européenne et s’intéressent aux lieux très bien notés sur Instagram. Selon le journal Financial Times de ce pays, on estime que pour trois Sud-Coréens visitant Dà Nang, un se rend au Sun World Bà Nà Hills.

Photo : VNA/CVN

Et pour de nombreux touristes du monde entier, le Golden Bridge (Pont d’or) du Sun World Bà Nà Hills est un "rêve" accessible. De nombreux touristes venus d'Europe et d'Amérique ont pris l'avion pendant 8 à 9 heures juste pour prendre une photo à leur arrivée au Golden Bridge. Six ans après son lancement, le Pont d’or garde toute son attractivité. Il a été récemment présenté par Travel+Leisure comme un lieu incontournable pour prendre des photos lors d'un voyage à Dà Nang. Sur Instagram, le nombre d'enregistrements au Golden Bridge par des touristes du monde entier a atteint près de 30.000 publications. Le hashtag #goldenbridge a atteint 159.000 messages.

Une destination constamment nouvelle

C'est l'opinion de nombreux touristes étrangers lorsqu'ils viennent à plusieurs reprises au Sun World Bà Nà Hills.

"Ce qui me passionne à propos de Bà Nà Hills, c'est qu'à chaque fois que j'y retourne, je vis beaucoup de choses nouvelles. C'est pourquoi chaque fois que je vais à Dà Nang, je reviens à Bà Nà et jamais je ne m'ennuie", a expliqué Lee Seo Joon, un touriste sud-coréen.

Photo : VNA/CVN

La caractéristique de Bà Nà réside non seulement dans les œuvres touristiques emblématiques comme le Pont d'Or, mais aussi dans l'atmosphère festive tout au long des quatre saisons grâce à des spectacles de grande qualité. Cette année notamment, le Sun World Bà Nà Hills a lancé un spectacle combinant 12 types d'arts, avec la participation de centaines d'artistes étrangers. Il s'agit de Fairy Blossom, qui se produit au Noel Plaza à 11h00 tous les jours (sauf le mardi).

L'ambiance festive de Bà Nà réside aussi dans les délicieuses bières allemandes. En particulier, cet été, pour la première fois, le Sun World Bà Nà Hills a lancé une brasserie artisanale située à l’altitude la plus élevée au Vietnam (1.487 m). De là sont produites des canettes de bière aux designs impressionnants sous la marque Sun Kraft Beer.

La nuit, Bà Nà est toujours aussi intéressant avec des spectacles de danse du feu, de costumes…, Les visiteurs peuvent aussi rester une nuit au Mercure Danang French Village Bana Hills, se promener tranquillement dans les rues pittoresques et admirer le ciel étoilé.

Avec autant d’expériences que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le Bà Nà Hills est si attrayant auprès des touristes internationaux.

VNA/CVN