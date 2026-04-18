Croissance à deux chiffres : l’ambition 2026-2030 du Vietnam

Lors de son 2 e plénum, le Comité central du Parti (XIV e mandat) a fixé pour la période 2026-2030 un objectif de croissance annuelle du PIB d’au moins 10%. Cette orientation vise à conjuguer expansion rapide, stabilité macroéconomique et maîtrise de l’inflation.

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Photo : CTV/CVN

Le 2 avril, le secrétaire général Tô Lâm a signé la publication des conclusions du 2e plénum du Comité central (CC) du Parti du XIVe mandat sur le plan de développement socio économique, le budget de l’État, la dette publique et les investissements à moyen terme, en lien avec la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres pour 2026-2030.

Le plénum a souligné que la situation mondiale restait marquée par des fluctuations rapides, fortes et imprévisibles, ce qui représente un facteur de risque pour les objectifs socio-économiques du Vietnam. Face à ces incertitudes, le CC du Parti a mené une analyse approfondie des atouts comme des défis, en prenant en compte les tendances économiques régionales et mondiales, la dynamique du marché interne et les capacités productives du pays. Cette réflexion a conduit à l’adoption, à l’unanimité, des objectifs, orientations, missions et solutions clés pour la période 2026 - 2030.

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Concernant les orientations stratégiques, il convient d’assurer la direction complète et directe du Parti, de promouvoir le rôle constructif de l’État dans le développement, de garantir la supervision et l’évaluation du Front de la Patrie, ainsi que des efforts conjoints et du consensus de l’ensemble du système politique, du monde des entreprises et de chaque citoyen.

Le CC s’est engagé à mener à bien la Résolution du XIVe Congrès du Parti, ainsi que les résolutions et conclusions du Politburo et du Secrétariat, afin de viser une croissance à deux chiffres, associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres économiques. Il a appelé à une persévérance dans les objectifs, à des actions décisives et efficaces, à une évaluation serrée de la situation et à une mise en œuvre flexible des mesures pour surmonter les difficultés en 2026 et réaliser des percées durant la période 2027-2030.

Les solutions incluent l’élaboration synchrone d’institutions pour un développement durable, l’élimination rapide des goulots d’étranglement, la mobilisation et la libération de toutes les ressources, ainsi que le développement de nouvelles forces productives. Une décentralisation maximale, associée à la réforme des procédures administratives est prévue, avec un renforcement des capacités d’exécution, de supervision, d’inspection et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

L’accent est mis sur un équilibre durable, la sécurité financière nationale et le rôle prépondérant du budget central. Une comptabilité socio-économique efficace est exigée pour l’allocation, la gestion et l’utilisation de toutes les ressources. La dette publique sera gérée de manière unifiée, proactive, sûre et durable, tandis que les investissements publics seront ciblés sur des projets nationaux stratégiques à fort effet d’entraînement, assurant un développement harmonieux entre régions et un élan de croissance à long terme.

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Concernant les objectifs et cibles, la conclusion est claire : développement rapide et durable du pays ; ambition d’atteindre une croissance moyenne du Produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10% par an, associée au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et à la garantie d’équilibres budgétaires majeurs ; amélioration globale des conditions de vie de la population.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne, classé parmi les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et intégré au Top 30 mondial par la taille du PIB. Ses priorités incluent la mise en place d’institutions solides et durables, un réseau d’infrastructures performant, ainsi que

le renforcement des capacités en science, technologie, innovation, transformation numérique et ressources humaines. Elles portent aussi sur la valorisation de la culture nationale, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique, la construction d’une société démocratique, équitable et sûre, la garantie de la défense et de la sécurité, et enfin l’affirmation du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le CC a demandé une mise en œuvre drastique, synchrone et efficace de la Résolution du XIVe Congrès du Parti et des décisions des instances dirigeantes, en se concentrant sur les tâches prioritaires. Parmi celles-ci, pour le développement socio-économique sur cinq ans, il s’agira tout d’abord d’unifier la pensée, la conscience, les aspirations et les actions, tout en innovant dans la gestion pour atteindre la croissance à deux chiffres.

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Il convient ensuite de perfectionner des institutions de développement modernes et compétitives pour favoriser des percées de croissance. Parallèlement, le pays devrait transformer son modèle de croissance, restructurer les secteurs et développer les entreprises ainsi que les modèles économiques nouveaux.

Un autre axe majeur consiste à promouvoir la croissance avec stabilité macroéconomique, contrôle de l’inflation, assurance des équilibres et lutte contre les crises, tout en débloquant et diversifiant les chaînes d’approvisionnement et les flux de capitaux. Dans cette optique, il est impératif de prioriser la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

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Sur le plan sociétal, l’objectif est de bâtir une culture vietnamienne avancée, imprégnée d’identité nationale, sur la base des systèmes de valeurs nationales, culturelles, familiales et des standards humains vietnamiens. Cela passe également par la modernisation de l’éducation nationale, l’amélioration de la formation, ainsi que l’attraction et la valorisation des talents.

En outre, le plan prévoit de développer des infrastructures modernes, de promouvoir l’urbanisation et de renforcer les liens régionaux. Il s’agit de gérer un développement social durable en assurant l’équité et le progrès social, tout en veillant au bien-être des citoyens. De même, la gestion efficace des ressources, la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au climat demeurent essentielles.

Enfin, le gouvernement s’attachera à renforcer la défense et la sécurité nationales pour protéger fermement la Patrie socialiste, tout en appliquant une diplomatie d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, multilatérale et diversifiée.

Les conclusions détaillent également les tâches financières nationales, celles relatives à l’emprunt et au remboursement de la dette publique, ainsi que les solutions pour les investissements publics à moyen terme.

Lever les obstacles institutionnels, clé de la croissance Lors de la séance de discussion du 10 avril à la première session de l’Assemblée nationale (XVIe législature), le Premier ministre Lê Minh Hung a identifié trois axes stratégiques pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres : institutions, infrastructures et ressources humaines. Nội dung La première avancée majeure réside dans les institutions. Celles-ci, comparées à une “route” pour le bon fonctionnement du “véhicule économique”, doivent être réformées en profondeur. En 2026, une refonte du système juridique et une simplification des procédures sont prévues afin d’améliorer le climat des affaires et créer un cadre transparent pour l’investissement. Concernant les infrastructures, la priorité sera donnée aux transports et à l’énergie. Le Plan d’électricité VIII sera ajusté pour tenir compte du contexte international et régional, avec constitution de réserves nationales de pétrole et de biens de première nécessité, et développement de centrales conformes aux normes environnementales. Les ressources humaines constituent le troisième axe majeur. Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé d’élaborer un programme de formation de haute qualité pour soutenir l’innovation ainsi que le développement scientifique et technologique. Sur le plan financier, l’investissement social total devrait atteindre 40% du PIB (environ 38,5 millions de milliards de dôngs), contre 33% lors du précédent mandat. L’investissement public dépasserait 8 millions de milliards de dôngs, tandis que la mobilisation du budget de l’État atteindrait environ 6,5 millions de milliards, soit une hausse de 2,7 fois. Un gros défi. Avec environ 80% des ressources provenant d’autres sources, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de solutions spécifiques et d’un cadre juridique stable pour orienter ces flux vers la production et le commerce.

Thúy Hà/CVN