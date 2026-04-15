Planification des six régions socio-économiques du pays

L’ajustement de la planification des six régions socio-économiques du pays pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, a été récemment approuvé par le gouvernement. Ce nouveau cadre concerne les moyennes et hautes régions du Nord ; le Delta du fleuve Rouge ; la partie nord du Centre ; le littoral sud du Centre et les Hauts plateaux du Centre ; le Sud-Est ; et le Delta du Mékong.

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Selon ce plan, les moyennes et hautes régions du Nord couvrent neuf provinces que sont Cao Bang, Diên Biên, Lang Son, Lai Châu, Lào Cai, Phú Tho, Sơn La, Thái Nguyên et Tuyên Quang.

Pour les moyennes et hautes régions du Nord, l’objectif à l’horizon 2030 est d'en faire un espace de développement vert, durable et intégré, doté d’infrastructures de base modernes et cohérentes, capables de s’adapter efficacement aux changements climatiques, favorisant les connexions intra-régionales, interrégionales et internationales. La région sera ainsi un centre de liaison stratégique entre l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Asie centrale et l’Europe, ainsi qu’un pôle agricole, touristique et industriel majeur du pays.

Photo : CTV/CVN

Les provinces des moyennes et hautes régions du Nord viseront une croissance élevée, certaines se classant parmi les provinces les plus développées. Le patrimoine culturel des peuples sera préservé et valorisé, la qualité de vie matérielle et spirituelle des habitants sera continuellement améliorée, et la défense et la sécurité nationale seront solidement assurées.

Le Delta du fleuve Rouge couvre six provinces et villes : Hanoï, Hai Phong, Ninh Binh, Hung Yên, Bac Ninh et Quang Ninh, ainsi que les zones maritimes et insulaires conformément à la législation en vigueur.

L’objectif à l’horizon 2030 est d'en faire une région à développement rapide et durable, avec une structure économique équilibrée et une identité culturelle forte. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique seront les moteurs principaux du développement socio-économique. La région disposera d’industries, d’une agriculture et de services modernes et respectueux de l’environnement.

Photos : VNA/CVN

Les habitants verront leur qualité de vie matérielle et spirituelle s’améliorer, la région deviendra un centre d’éducation et de formation de haute qualité, leader en science, technologie, innovation, économie et société numériques, avec des infrastructures urbaines et numériques modernes et cohérentes.

Hanoï se développera selon les axes "Héritage - Civilisation - Modernité", devenant un centre économique, culturel, éducatif et scientifique majeur, moteur du développement régional et national, à la hauteur des capitales des pays développés de la région.

La défense, la sécurité, la diplomatie et l’intégration internationale seront pleinement assurées. La région visera à devenir un pôle industriel moderne et à atteindre un niveau de revenu élevé.

La partie nord du Centre comprend Huê, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et leurs espaces maritimes et insulaires selon la législation.

À l’horizon 2030, cette région vise un développement rapide, dynamique et durable, avec un fort potentiel maritime. Le revenu moyen par habitant devrait atteindre un niveau élevé. La science et l’innovation seront les principaux moteurs de croissance, soutenus par des infrastructures modernes et résilientes face aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Photo : CTV/CVN

La région développera des centres industriels et de services majeurs, des zones économiques côtières et des villes côtières aux standards nationaux et régionaux. Le patrimoine culturel, historique et écologique sera préservé et valorisé. La qualité de vie des habitants s’améliorera continuellement, et la défense et la sécurité, y compris la souveraineté maritime, seront garanties.

Le littoral sud du Centre et les Hauts plateaux du Centre incluent Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà, Lâm Dông et les espaces maritimes et insulaires légaux.

D’ici à 2030, cette région visera un développement rapide et durable, avec un renforcement des liens entre mer, plateaux et frontières. Sa structure économique sera progressivement modernisée, faisant de la région une destination attractive pour le tourisme maritime, insulaire, écologique et culturel.

Photos : VNA/CVN

Le gouvernement souhaite également développer une main-d’œuvre qualifiée, adaptable aux secteurs industriels, énergétiques, logistiques et agricoles à haute technologie, ainsi qu’à l’économie numérique. Certaines localités seront leaders nationaux dans la science, la technologie, l’innovation, le tourisme, la logistique et les services financiers. Les infrastructures, en particulier dans les transports, l’énergie et le numérique, deviendront modernes et intégrées, assurant la connectivité Nord-Sud et Est-Ouest.

La sécurité de l’eau, la protection des forêts, la défense et la sécurité seront garanties. La qualité de vie des habitants s’améliorera constamment.

Le Sud-Est couvre Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Tây Ninh et les zones maritimes et insulaires légales.

L’objectif à l’horizon 2030 est de faire du Sud-Est une région moderne, industrialisée et dépassant le seuil de revenu élevé, moteur de la croissance nationale, innovante et dynamique. Elle sera un centre scientifique et technologique, industriel de haute technologie, numérique, logistique et financier, internationalement compétitif.

Photo : CTV/CVN

La région mènera la transformation numérique, développera la culture, l’éducation, la santé et l’économie verte et circulaire, avec des villes intelligentes et durables. Les infrastructures modernes faciliteront la croissance et la connectivité nationale et internationale. La sécurité, la défense et l’ordre public seront maintenus.

Hô Chi Minh-Ville sera une ville moderne, dynamique et innovante, attirant talents et experts, moteur de l’économie numérique et centre économique, financier, commercial, culturel, éducatif et scientifique du pays, ainsi qu’un centre financier international de premier plan dans la région.

Le Delta du Mékong comprend Cân Tho, An Giang, Dông Tháp, Cà Mau et Vinh Long, ainsi que les zones maritimes et insulaires légales.

L’objectif est de faire du Delta du Mékong un centre agricole durable, dynamique et hautement efficace aux niveaux national, régional et international. La région développera des centres agricoles, des corridors économiques et des villes dynamiques, avec des infrastructures modernes et résilientes. Le tourisme, l’économie marine et la logistique seront renforcés.

Photos : VNA/CVN

La science, la technologie et l’innovation seront promues, la qualité de la main-d’œuvre sera améliorée, la qualité de vie sera élevée et durable, tout en préservant les ressources naturelles, les écosystèmes et la diversité culturelle des populations. La stabilité politique, la défense et la sécurité seront assurées.

Thu Huong/CVN