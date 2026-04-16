GreenExpo 2027 : le Vietnam affirme son cap de croissance verte

Le développement vert n’est plus un simple marqueur d’image. Il s’impose désormais comme le langage commun du développement mondial.

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Photo : Green Expo/CVN

Dans cette dynamique, la préparation de la participation du Vietnam à la GreenExpo 2027 à Yokohama (Japon) dépasse largement le cadre d’une opération ponctuelle de promotion.

Le gouvernement vient d’adopter la décision n°629/QĐ-Tg approuvant le plan de participation à la GreenExpo 2027, ouvrant de nouvelles perspectives pour la valorisation des produits agricoles vietnamiens et des modèles d’économie verte sur les marchés internationaux.

Selon ce plan, le Vietnam présentera ses principales filières agricoles, les produits OCOP (One Commune, One Product), les métiers artisanaux traditionnels ainsi que des modèles d’économie verte et circulaire.

Le Pavillon national, implanté à Yokohama, sera ouvert du 19 mars au 26 septembre 2027, avec un espace d’exposition modulable, conçu autour de thématiques évolutives afin d’optimiser l’impact promotionnel.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pilotera la mise en œuvre, en coordination avec les autres ministères, agences et collectivités locales. L’espace d’exposition sera structuré en modules reconfigurables à un rythme hebdomadaire ou mensuel, permettant un renouvellement continu des contenus, une interactivité accrue et une meilleure attractivité pour les visiteurs tout au long de l’événement.

Placée sous le thème "Scenery of the Future for Happiness", la GreenExpo 2027 met en avant une vision d’une société future en harmonie avec l’environnement. L’événement se tiendra du 19 mars au 26 septembre 2027 à Yokohama.

Pour l’agriculture vietnamienne, il s’agit d’une opportunité stratégique de projeter une image renouvelée : celle d’un pays non seulement performant en matière de production et d’exportation, mais également engagé dans un modèle de croissance verte, responsable et ambitieux au sein des chaînes de valeur mondiales.

Plus largement, cette participation permettra de promouvoir une nouvelle image du Vietnam : une économie agricole en transition vers des modèles de production intelligents, une consommation durable et une intégration internationale fondée sur la valeur ajoutée plutôt que sur les volumes.

L’engagement dans des événements internationaux d’envergure comme la GreenExpo 2027 s’inscrit dans une logique de "positionnement national" et non de simple présence.

Le Vietnam entend ainsi mettre en avant une agriculture plus verte, plus moderne, plus innovante, ancrée dans son identité culturelle et pleinement alignée avec les standards du développement durable.

Dans cette perspective, une présence forte à Yokohama doit être interprétée comme un message stratégique : le Vietnam ne se situe ni en marge ni en retard dans la transition verte mondiale. Il choisit au contraire d’y prendre part activement, de s’y adapter et d’y affirmer sa place à travers des valeurs de développement durable.

Dans le cadre de l’exposition, le Vietnam organisera une série d’activités structurantes, notamment des programmes thématiques réguliers dédiés à la promotion des produits agricoles, des produits OCOP, des métiers artisanaux et des modèles d’agriculture durable. La participation directe des collectivités locales devrait favoriser la mise en relation entre l’offre et la demande, tout en élargissant les débouchés à l’export.

Parallèlement, les actions de promotion du commerce et de l’investissement seront intensifiées afin d’attirer des ressources au service du développement de l’économie verte, de l’économie circulaire et de la transformation numérique du secteur agricole - autant de leviers essentiels pour accroître la valeur ajoutée, réduire les émissions et assurer une croissance durable.

Un temps fort sera constitué par la Journée nationale du Vietnam, appelée à susciter une forte attention de la communauté internationale. À noter également que le Pavillon vietnamien sera décliné sous forme de plateforme virtuelle en 3D, permettant d’élargir considérablement l’accès, notamment pour les publics ne pouvant se rendre sur place.

Sur le plan des ressources, le budget de l’État assurera le financement principal, complété par des contributions issues de la société civile et du secteur privé. Le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement sera chargé de l’élaboration des contenus, de l’exploitation du pavillon, de la planification budgétaire ainsi que de l’évaluation post-événement, afin de nourrir les futures stratégies de participation ou d’accueil d’expositions internationales

GreenExpo 2027 : une vitrine mondiale du développement durable La GreenExpo 2027 est une exposition internationale de grande envergure dédiée à l’horticulture et au développement durable, classée A1 et approuvée au titre de la Convention relative aux expositions internationales. Placée sous le thème "Paysage du futur pour le bonheur", elle ambitionne d’apporter des réponses aux défis globaux tels que le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la promotion de modes de vie en harmonie avec la nature. Le site d’exposition s’étendra sur environ 100 hectares à Yokohama, à une trentaine de kilomètres de Tokyo, au sein d’un écosystème riche malgré son implantation en zone urbaine. À l’issue de l’événement, la majeure partie du site sera reconvertie en parc public, prolongeant ainsi l’héritage et la diffusion des valeurs écologiques.

Lê Anh - Câm Sa/CVN