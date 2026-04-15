Le crédit bancaire soutient une forte croissance du PIB au premier trimestre

Le crédit au premier trimestre 2026 a progressé de 3,18% par rapport à la fin de l'année dernière pour atteindre 19,18 quadrillions de dongs (730 milliards de dollars), contribuant ainsi à la croissance du PIB vietnamien de 7,83%, a déclaré Pham Thanh Hà, vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV).

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S'exprimant lors de la conférence de presse consacrée à l'analyse des performances du secteur bancaire au premier trimestre, qui s'est tenue à Hanoï Pham Thanh Hà a indiqué que le crédit bancaire accordé durant cette période s'était concentré sur les entreprises et la production, moteurs de la croissance économique et secteurs prioritaires, notamment l'industrie, l'agriculture et le développement rural, les petites et moyennes entreprises (PME), le commerce et les services.

Photo : CTV/CVN

Les institutions ont activement décaissé des fonds pour les programmes de crédit, conformément aux directives du gouvernement et du Premier ministre, tels que le programme de crédit destiné au secteur forestier et halieutique et le programme de prêts à la production, à la transformation et à la consommation de riz de haute qualité et à faibles émissions dans la région du Delta du Mékong.

Pham Thanh Hà a déclaré : "La SBV a maintenu ses taux d’intérêt de référence au premier trimestre 2026 afin de faciliter l’accès des établissements de crédit à des capitaux à faible coût, contribuant ainsi au soutien de l’économie. Parallèlement, la SBV a demandé aux établissements de crédit de continuer à publier les informations relatives aux taux d’intérêt sur leurs sites web afin de fournir aux clients des données de référence lors de leurs demandes de prêt ".

Pham Chi Quang, directeur du département de la politique monétaire de la SBV, a indiqué lors de l'événement qu'à la fin du mois de mars 2026, la SBV avait publié la lettre officielle n° 2342/NHNN-CSTT et tenu une réunion au début du mois. Cette lettre demandait aux établissements de crédit et aux succursales de banques étrangères de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions visant à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts, afin de contribuer à une baisse des taux d'intérêt sur les prêts dans un avenir proche et de soutenir ainsi la croissance économique.

"Immédiatement après la réunion, les banques commerciales ont accepté de réduire leurs taux d'intérêt", a déclaré Pham Chi Quang.

"À ce jour, une vingtaine de banques commerciales ont ajusté leurs taux d'intérêt sur les dépôts affichés à la baisse d'environ 0,1 à 0,5 point de pourcentage par an, principalement pour les durées de six mois ou plus. Cela permettra de jeter les bases d'une réduction des taux d'intérêt sur les prêts et de soutenir la croissance économique à l'avenir".

Selon Pham Thanh Hà, la SBV a fixé un objectif de croissance du crédit de 15% pour 2026, susceptible d'être ajusté en fonction de la situation réelle, afin de maîtriser l'inflation, d'assurer la stabilité macroéconomique, de soutenir la croissance économique et de garantir la sécurité du système de crédit.

"La SBV a également exigé des établissements de crédit qu'ils contrôlent strictement le rythme d'octroi de crédits aux secteurs à haut risque, notamment l'immobilier, en 2026, afin d'orienter les flux de crédit vers les secteurs de production et d'activité économique, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en assurant la stabilité de la liquidité du marché monétaire et la sécurité du système de crédit".

Concernant la gestion du taux de change, il a indiqué que depuis le début de l'année, le marché des changes était resté stable, le taux de change USD/VND affichant une tendance générale à la baisse avant le Nouvel An lunaire, grâce à une diminution des pressions sur les marchés internationaux et à une amélioration de l'équilibre entre l'offre et la demande de devises.

Toutefois, Pham Thanh Hà a souligné que le taux de change et le marché des changes continuaient de subir les pressions liées à l'évolution complexe et imprévisible des marchés internationaux, ainsi qu'aux défis et difficultés internes. Dans ce contexte, la SBV a géré le taux de change avec souplesse, contribuant ainsi à absorber les chocs externes.

"La SBV a mis en œuvre des outils de politique monétaire pour stabiliser le marché des changes, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique et à la maîtrise de l'inflation", a déclaré Pham Thanh Hà.

‘"De ce fait, le marché des changes fonctionne de manière fluide et les besoins légitimes de devises de l'économie sont pleinement et rapidement satisfaits".

VNA/CVN