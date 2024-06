Créer un mécanisme préférentiel pour que Dà Nang devienne une ville écologique intelligente

L'Assemblée nationale (AN) a discuté lors d’une séance plénière tenue le 7 juin d'un projet de résolution modifiant et complétant la Résolution N°119/2020 de l'AN sur le pilotage du modèle de gouvernance urbain et un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques, au service du développement de la ville de Dà Nang.

Le délégué Ta Dinh Thi (ville de Hanoï) a déclaré que selon l'orientation, Dà Nang devrait devenir une ville écologique intelligente et moderne. Les Maldives (plus petit pays d'Asie, connu pour être un paradis touristique), Bali en Indonésie ou Singapour sont des modèles auxquels cette ville côtière du Centre peut se référer et prétendre.

"Afin d’atteindre les objectifs, la science, la technologie et l'innovation doivent devenir des secteurs de production directe et Dà Nang doit être un noyau de start-up du Centre et des hauts plateaux du Centre en particulier et du pays en général", a souligné le délégué Ta Dinh Thi.

Selon M. Thi, cette résolution doit compléter un article concernant les start-up et l’innovation, surtout dans le secteur public.

La ville ordonne aux universités et aux instituts de recherche de développer des technologies de base dans des domaines clés, en particulier dans les secteurs dotés de nombreux atouts tels que l'économie maritime, la protection de l'environnement et le tourisme intelligent.

En outre, Dà Nang doit privilégier la fondation d’un centre d’aide aux start-up ; permettre aux scientifiques et aux professeurs d'universités de créer et de gérer directement des start-up ainsi que de commercialiser les résultats de la recherche scientifique.

Cela éliminera certains obstacles au transfert et à la commercialisation de la propriété intellectuelle et des produits scientifiques et technologiques, et valorisera ces produits.

"Nous soutenons l’ajout de l’article concernant les start-up et l’innovation dans le projet de résolution sur les politiques spécifiques pour la ville de Dà Nang", a affirmé le délégué Ta Dinh Thi.

Vers une croissance durable

Pour sa part, le délégué La Thanh Tân de la ville de Hai Phong a exprimé son accord avec l'ajout de nombreuses politiques nouvelles visant à créer une brèche dans le développement de Dà Nang et permettant à la ville de devenir une force motrice importante pour le développement socioéconomique du Centre en particulier et de l'ensemble du pays plus globalement.

M. Tân a assuré que le choix de Dà Nang vers un développement vert et durable basé sur la science, la technologie et l'innovation, en appliquant les nouvelles technologies pour attirer les investissements, était tout à fait conforme aux exigences pratiques.

En présentant le projet de résolution de pilotage du modèle de l’administration urbaine et des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Dà Nang, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a annoncé une vingtaine de politiques concernant les domaines suivants : gestion des investissements ; finances, budget de l'État ; aménagement, urbanisme, ressources naturelles et environnement ; attraction des investisseurs stratégiques ; création de la zone de libre-échange de Dà Nang ; puces électroniques, semi-conducteurs, intelligence artificielle, information et communication, gestion des sciences et technologies, innovation et salaires, revenus.

"Dà Nang doit aller de l'avant, atteindre des réalisations plus élevées, plus rapidement pour promouvoir sa motivation et rayonner vers d'autres localités du Centre et des hauts plateaux du Centre", a souligné le ministre Nguyên Chi Dung.

Outre les politiques préférentielles en matière d'impôts, de terres, de ressources humaines, le projet de résolution comporte deux politiques que le comité de rédaction a jugées très importantes. L'une concerne les procédures administratives. Le ministre Nguyên Chi Dung a donné des exemples. À Shanghai (Chine), une usine automobile Tesla avec un fonds d’investissement de 2 à 3 milliards d’USD a été mise en service après 11 mois de construction. De plus, la durée de construction d’un centre commercial valant des centaines de millions d’USD est de 68 jours. L’autre consiste à permettre aux grandes entreprises de s'implanter à Dà Nang plus aisément.

Actuellement, Dà Nang met en œuvre la construction du port maritime de Liên Chiêu et appelle les investisseurs à verser leurs capitaux dans ses infrastructures portuaires afin que Liên Chiêu devienne un port maritime international et Dà Nang un centre de transbordement de marchandises de niveau continental et même mondial. Cette politique spécifique appliquée à Dà Nang permettra à la ville de mettre en œuvre des projets d'infrastructures de logistique de manière efficace, et de développer le port maritime de Liên Chiêu.

Concernant le développement du secteur des circuits intégrés à semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, Dà Nang a identifié un certain nombre d'objectifs tels que la construction d'un écosystème commercial, d’un écosystème d'innovation doté d'installations préférentielles pour attirer les investissements ; le développement de ressources humaines ; l’édification d’un mécanisme clair d'utilisation et d'exploitation des infrastructures de l'information...

Le projet de résolution de pilotage du modèle d’administration urbaine et de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Dà Nang stipule trois groupes de politiques pour remédier à certaines limitations en matière d'investissement, de gestion, et d'exploitation des actifs et équipements d'infrastructures servant au développement des sciences, des technologies et de l'innovation.

