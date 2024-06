Le Festival Enjoy Danang 2024 prévoit de nombreuses activités colorées

Dans l'après-midi du 3 juin, le Service du tourisme de Dà Nang a donné une conférence de presse sur le Festival Enjoy Danang 2024 et la cérémonie d’ouverture du Festival international de feux d'artifice de Dà Nang 2024 (DIFF).

La conférence de presse a également permis de présenter de nouveaux produits et services touristiques de la plus grande ville du Centre.

Du 17 au 21 juillet, 14 activités passionnantes auront lieu dans le cadre du Festival Enjoy Danang 2024, a indiqué Tan Van Vuong, vice-directeur du Service municipal du tourisme, également chef adjoint permanent du Comité d’organisation.

Le grand concert d’ouverture se tiendra le 17 juillet à 19h00 au Parc Biên Dông, a-t-il précisé, avant de mentionner d’autres activités telles qu’un défilé de 15 voiliers le long de la rivière Hàn (20 juillet), un festival gastronomique, des spectacles artistiques…

À cette occasion, les sites touristiques de Dà Nang ont conçu de nombreux produits et services de qualité pour attirer les touristes dans la localité. À partir de juin 2024, Asia Park deviendra Dà Nang Downtown avec de nombreux spectacles passionnants dont celui sur les sports extrêmes Jetski & Flyboards. En outre, "Nippon Oi", le plus grand festival d'anime et de cosplay du Centre, sera organisé en août au Resorts & Spa Dà Nang Mikazuki Japanese.

S’agissant du DIFF 2024, la soirée d'ouverture est prévue le 8 juin et dans ce cadre aura lieu une compétition entre le champion du DIFF 2023 - ArtEventia (France) et l'équipe de Dà Nang (Vietnam).

La nouveauté du DIFF est que lors de la soirée d'ouverture, le show Jetski & Flyboards aura lieu, présentant des danses sur l'eau et dans les airs, des performances de sports extrêmes et des feux d'artifice.

VNA/CVN