Centre financier international

Les mécanismes et politiques doivent être ouverts, appropriés et réalisables

Lors de la réunion thématique du gouvernement tenue le matin du 4 novembre sur les huit décrets guidant la mise en œuvre de la Résolution N° 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale concernant le futur centre financier international (CFI) au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de politiques innovantes, ouvertes, transparentes et favorable en faveur des acteurs participants.

>> Finaliser les huit décrets sur les centres financiers internationaux avec la meilleure qualité

>> Le Vietnam s’inspire de l’expérience britannique pour ses centres financiers

>> Le Vietnam mise sur un centre financier pour propulser l’innovation nationale

>> Le Vietnam veut mettre en service son centre financier international en novembre 2025

>> Le Premier ministre accélère la création du Centre financier international du Vietnam

Photo : VNA/CVN

La création du CFI est considérée par le Parti et l'État comme une percée stratégique visant à libérer les ressources, à transformer le modèle de croissance, à restructurer l'économie et à attirer les capitaux étrangers, renforçant ainsi la compétitivité nationale.

L'Assemblée nationale a adopté la Résolution N°222, dotant le CFI de mécanismes et de politiques spécifiques. Le gouvernement a formé un comité de pilotage et organisé des réunions pour étudier les meilleures pratiques internationales. Les ministères ont ensuite élaboré huit projets de décrets guidant la mise en œuvre de cette Résolution.

L'objectif est de doter le futur CFI du Vietnam d'un cadre juridique à la fois innovant, compétitif, stable et cohérent, garantissant un fonctionnement efficace et durable. Ce cadre, tout en assurant une gestion rigoureuse, devra rester suffisamment ouvert pour attirer les acteurs concernés, avec des politiques incitatives comparables, voire supérieures, aux standards internationaux, adaptées aux conditions du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les membres du gouvernement se sont accordés sur la structure d'un CFI qui comprendra un comité de pilotage, un comité exécutif (opérant sur deux sites), une agence de surveillance et un tribunal dédié au règlement des litiges. Le recrutement du personnel devra s'effectuer selon les pratiques internationales pour garantir une qualité optimale.

Le Premier ministre a chargé les vice-Premiers ministres responsables des secteurs concernés de diriger les ministres et les chefs des organes de rang ministériel dans la finalisation des projets de décrets afin de les soumettre au gouvernement pour promulgation avant le 15 novembre 2025. Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang sont également tenues de préparer les sites et l'appareil opérationnel d'ici cette même date.

L'objectif est que le CFI soit pleinement opérationnel dès novembre 2025. Le Premier ministre a exhorté les ministères et les deux villes à faire preuve de proactivité, d'innovation et d'efficacité afin de respecter les exigences fixées en matière de délais et de qualité.

VNA/CVN