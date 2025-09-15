Cô Tô surfe sur la vague du tourisme nautique avec des expériences uniques

L'île de Cô Tô surfe sur la vague du tourisme nautique, dévoilant une gamme d'activités passionnantes conçues pour renouveler l'expérience des visiteurs et renforcer sa réputation de destination maritime moderne, verte et durable.

Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

Réputée pour sa beauté préservée – des plages de sable blanc immaculées à un climat rafraîchissant et des dizaines d'îlots pittoresques –, une grande partie du potentiel de l'île était restée inexploitée. Certains services non réglementés avaient même terni son image.

Parallèlement, la demande pour le tourisme d'aventure et d'expérience, notamment les activités sous-marines, a explosé. Rien qu'en juillet 2025, l'île a accueilli plus de 129.000 visiteurs, les sports nautiques tels que le jet-ski, le parachute ascensionnel et la plongée sous-marine devenant des attractions phares pour les jeunes voyageurs.

"Fort de cette demande, le tourisme nautique a été identifié comme un fer de lance pour renforcer l'attrait de l'île, prolonger la durée de séjour des visiteurs et renforcer sa compétitivité", a déclaré Ngô Thi Minh Sao, directrice adjointe du Département de la culture, du tourisme et des sciences et technologies de Cô Tô.

Cette année, le district insulaire a lancé un projet pilote proposant des sports nautiques réglementés et des excursions inter-îles, développant des activités comme le jet-ski, le parachute ascensionnel, le kayak et le stand-up paddle (SUP) dans des lieux incontournables comme Van Chay, Hông Van, Vung Tron, Ba Châu et Cô Tô Con.

De nouveaux circuits inter-îles, tels que le "Tour des Trois Îles" (Cô Tô Con - Îlot de la Carpe - Îlot du Lion) et des excursions vers l'île de Trân, voient également le jour, créant ainsi une chaîne d'expériences maritimes et insulaires connectées.

Pour garantir la qualité, Cô Tô s'est attaché à améliorer les services sur ses plages populaires comme Hông Van et Van Chay, tout en renforçant le contrôle des activités spontanées sur la plage de Tinh Yêu (Amour). Les nouveaux produits, tels que la plongée sous-marine, le kayak et les excursions en canoë au coucher du soleil, sont désormais officiellement gérés afin de garantir la sécurité et de préserver la réputation de l'île comme destination civilisée.

Les organisateurs de circuits inter-îles sont désormais tenus de respecter les normes légales, de fournir des équipes de secours et de se conformer aux réglementations environnementales. L'île pilote notamment des circuits Net Zero, conformément à son initiative "Île sans plastique", créant des expériences respectueuses de l'environnement qui minimisent les émissions liées aux transports, à l'hébergement et aux loisirs - une étape cruciale pour les produits nautiques très sensibles aux impacts environnementaux.

Pour l'avenir, Cô Tô a identifié quatre piliers pour sa stratégie de développement touristique : diversifier les produits (sports nautiques, visites de l'île, économie nocturne), investir dans les infrastructures (ports de passagers, mouillages, quais temporaires réglementés), renforcer la gestion (limiter les services non réglementés, garantir la sécurité et la protection de l'environnement) et renforcer les ressources humaines (former les sauveteurs, les guides de plongée et les moniteurs de sports nautiques aux normes internationales).

À long terme, la province de Quang Ninh prévoit également de créer une réserve marine rattachée à l'île de Trân afin de gérer durablement les ressources tout en développant l'écotourisme dans des conditions contrôlées.

Grâce à une stratégie coordonnée couvrant les infrastructures, la réglementation, les ressources humaines et l'environnement, Cô Tô vise à se positionner comme un centre de tourisme marin leader, écologique, sûr et riche en expériences au Vietnam.

Investir dans le tourisme nautique ne se limite pas à augmenter le nombre de visiteurs à court terme. Il s'agit d'une vision à long terme visant à consolider la marque de Cô Tô en tant que destination distinctive et compétitive sur la scène touristique côtière vietnamienne.

VNA/CVN