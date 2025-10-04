Courses de bœufs, un patrimoine vivant des Khmers

La 11 e édition des courses de bœufs de la pagode Rô s’est tenue le 31 août dernier dans la commune d’An Cư, province d’An Giang (Sud). Cet événement a attiré des dizaines de milliers de spectateurs et touristes venus de tout le pays et de l’étranger. Il s’agit d’un festival traditionnel profondément ancré dans la fête Sel Dolta, une célébration khmère en hommage aux ancêtres, propre à la région des Sept Montagnes (Bảy Núi).

>> Fête des courses de bœufs de Chua Ro à An Giang

>> Soc Trang valorise la culture khmère au service du développement touristique

>> Raviver l’art de la danse Chằn chez les Khmers de Tây Ninh

>> Fête des courses de taureaux des sept montagnes à An Giang

Photo : VNA/CVN

Trente-deux paires de bœufs sélectionnées se sont affrontées à travers deux manches : une première manche dite “hô“ permettant aux bœufs de s’habituer à la piste, et une seconde appelée “thả“, décisive pour désigner le vainqueur. Le conducteur, debout sur un soc de labour glissant, doit faire preuve de maîtrise et d’agilité dans les rizières boueuses, créant des scènes de poursuite palpitantes dans une ambiance électrique.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Issue de l’ancienne coutume du “bừa công quả“ - où les villageois khmers labouraient les champs pour les pagodes - la course s’est transformée au fil du temps en une grande fête populaire. Le couple de bœufs vainqueur fait non seulement la fierté de son propriétaire, mais aussi celle de tout le phum ou sóc (village khmer).

Photo : VNA/CVN

Au-delà de sa dimension spectaculaire, cette course incarne l’esprit de solidarité, le goût de l’effort, l’aspiration à des récoltes abondantes et une vie prospère. C’est un moment fort de cohésion communautaire, de transmission culturelle et de valorisation du patrimoine aux yeux des jeunes générations.

Photo : VNA/CVN

En 2016, la course de bœufs de Bảy Núi a été reconnue patrimoine culturel immatériel national, devenant un symbole vivant de la culture khmère du Sud et un événement culturel et sportif majeur de la province d’An Giang.

Texte et photos : Công Mao - Xuân Hoàng/VNA/CVN