Le Vietnam sacré au Championnat de futsal féminin de l’ASEAN 2024

Photo : VNA/CVN

L’équipe féminine de futsal du Vietnam a affronté le 20 novembre celle de la Thaïlande lors du dernier match de la phase de groupes. Les deux équipes avaient déjà validé leur place en finale, affichant chacune un bilan parfait de trois victoires et 9 points avant cette rencontre.

La Thaïlande avait dominé le Vietnam avec un score de 3-0. Cependant, étant déjà qualifié, l’entraîneur Nguyên Dinh Hoàng a fait tourner son équipe et laisser au repos ses joueuses qui avaient joué cinq matches en cinq jours. En contraste, la Thaïlande avait bénéficié d’une journée de repos.

Match serré et but décisif

En finale, dans un duel marqué par une intensité exceptionnelle, les deux équipes ont fait preuve d’une détermination sans faille dès le coup d’envoi. La première mi-temps, bien que riche en occasions dangereuses, s’est soldée par un score vierge grâce aux prouesses de la gardienne thaïlandaise Suksen, véritable rempart pour son équipe.

La deuxième mi-temps a maintenu la tension à son comble, les deux formations se rendant coup pour coup, mais sans parvenir à débloquer la situation. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le match basculer.

Photo : VNA/CVN

À la 42e minute, Phuong Anh a ouvert le score d’une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface, propulsant le Vietnam en tête.

Cependant, quatre minutes plus tard, un but contre son camp de Thanh Ngân a permis à la Thaïlande de revenir dans la partie. Mais les Vietnamiennes n’ont pas baissé les bras : à la 48e minute, Phuong Anh a encore frappé, inscrivant le but décisif sur un corner bien travaillé.

Cette victoire éclatante a consacré le Vietnam champion pour la première fois. Dans l’historique des affrontements entre les deux équipes, la Thaïlande est régulièrement perçue comme la favorite. Dans la région, elle demeure la seule à avoir remporté quatre médailles d’or aux SEA Games. En revanche, le Vietnam a terminé à quatre reprises à la deuxième place, toutes face à cette même équipe.

Phuong Anh, véritable étoile montante, a été sacrée meilleure buteuse du Championnat de futsal féminin de l’ASEAN 2024, avec un total de cinq réalisations. Sa coéquipière Thanh Hang a, quant à elle, reçu le prix de la meilleure joueuse, soulignant la performance collective remarquable de l’équipe.

Coup double de Thùy Trang

Thùy Trang a marqué l’histoire en devenant la première joueuse de la région à remporter le Championnat d’Asie du Sud-Est (AFF Cup) tant en football qu’en futsal. En plus de ses exploits en futsal, elle a également brillé sur les terrains de football, décrochant la médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) 2019, 2022 et 2023. Avec son récent titre de championne de futsal de l’ASEAN, elle complète un palmarès impressionnant.

Photo : CTV/CVN

Bien que Thùy Trang ait 36 ans, elle continue de briller au plus haut niveau avec l’équipe de football de Hô Chi Minh-Ville, où sa performance a été déterminante pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions féminine de l’AFC 2024-2025.

En outre, elle a représenté le Vietnam à la Coupe du Monde 2023, qui s’est tenue en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Actuellement, Thùy Trang se concentre sur sa carrière avec l’équipe de Hô Chi Minh-Ville et la sélection nationale de futsal, après avoir dit au revoir à la sélection nationale de football. Sa détermination et son talent continuent d’inspirer la nouvelle génération de joueuses.

En reconnaissance de l’exploit de la sélection nationale féminine de futsal du Vietnam au Championnat de l’ASEAN 2024, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a octroyé une prime de 600 millions de dôngs (environ 23.600 USD) à l’équipe, un geste qui reflète l’enthousiasme et la fierté du pays pour ses championnes.

Le Championnat de futsal féminin de l’ASEAN 2024 s’est déroulé au PhilSports Arena, le plus grand et le plus moderne des complexes sportifs aux Philippines. Il a rassemblé cinq équipes : la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, l’Indonésie et les Philippines. Ces équipes se sont affrontées dans un format de round-robin, où chaque point comptait. Les deux meilleures du classement se sont qualifiées pour la finale, tandis que les équipes classées troisième et quatrième ont disputé un match pour la médaille de bronze.

Actuellement, le Vietnam se classe 11e au niveau mondial et 4e en Asie, juste derrière la Thaïlande (6e), l’Iran (9e) et le Japon (10e).

À l’issue de ce tournoi, l’entraîneur Nguyên Dinh Hoàng et ses joueuses se concentreront sur les qualifications pour la Coupe d’Asie 2025, une étape décisive en vue de la Coupe du Monde 2025.

Avec ce nouveau titre, le futsal féminin vietnamien continue de s’affirmer comme une force montante sur la scène régionale.

Phuong Nga/CVN