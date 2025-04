Classement futsal FIFA : le Vietnam conserve sa 11e place

>> Futsal : Le Vietnam battu en finale de l'ASEAN 2024

>> Le Vietnam triomphe au Championnat de futsal féminin de l'ASEAN 2024

>> Le Vietnam sacré au Championnat de futsal féminin de l’ASEAN 2024

Photo : AFF/VNA/CVN

Dans le classement de l’instance dirigeante du football mondial, le Vietnam a gagné 15,32 points supplémentaires grâce à son remarquable résultat lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine de futsal de l’AFC 2025, après une victoire écrasante 5-1 contre le Myanmar, pays hôte, avant de s’incliner face à Taipei (Chine).

Au total, l’équipe féminine nationale féminine de futsal du Vietnam a cumulé 1.135,7 points, conservant ainsi sa quatrième place en Asie, derrière la Thaïlande, sixième au classement mondial, l’Iran, neuvième, et le Japon, dixième.

L’équipe participe actuellement à un stage d’entraînement à Hô Chi Minh-Ville pour préparer la phase finale de la Coupe féminine de futsal de l’AFC 2025, prévue en mai. Le Vietnam a été placé dans le groupe B, aux côtés de l’Iran, de Hong Kong (Chine) et des Philippines.

Avec 183 matches disputés chez les femmes et 192 chez les hommes, la première édition du Classement mondial de futsal de la FIFA pour 2025, publiée vendredi 4 avril, comporte son lot de changements majeurs.

Photo : AFF/VNA/CVN

Cinq équipes apparaissent quant à elles pour la première fois : l’Australie (59e), les États-Unis (73e), l’Angleterre (76e), le Sénégal (78e) et l’Inde (79e). L’Australie est même invaincue à l’issue de ses quatre premiers matches officiels, tous disputés dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine de futsal de la FIFA, Philippines 2025.

Les quatre premières places restent toutefois inchangées par rapport à octobre 2024. Le Brésil, l’Espagne, le Portugal et l’Argentine sont en tête, suivis par la Thaïlande (5e, plus 1) et l’Italie (6e, plus 2).

Chez les hommes, le Brésil continue de devancer le Portugal de plus de 100 points en tête du classement. L’Espagne (3e, plus 1) dépasse l’Argentine (4e, moins 1) tandis que la RI Iran (5e, plus 1) et le Maroc (6e, plus 1) progressent également, aux dépens du Kazakhstan (7e, moins 2). Pour leur part, la Pologne (19e, plus 3) et l’Arménie (20e, plus 11) font leur première apparition dans le Top 20.

VNA/CVN