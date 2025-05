Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des entreprises russes

Lors de sa rencontre avec Sergei Ivanovich Kudryashov, directeur général de la société par actions Zarubezhneft, l’un des principaux partenaires du Vietnam dans le domaine pétrolier et énergétique, Tô Lâm a affirmé que la coopération dans l’énergie et le pétrole constitue l’un des piliers les plus importants du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Il a souligné que le Vietnam soutient toujours l’élargissement de la coopération entre les entreprises des deux pays, sur la base du respect des législations nationales et dans le cadre de leur partenariat stratégique intégral.

Sergei Ivanovich Kudryashov a indiqué que sa société collabore efficacement avec le Groupe vietnamien de l’industrie et de l’énergie (PVN), avec des projets menés conjointement qui portent déjà leurs fruits. Il a exprimé le souhait de développer une coopération durable et à long terme avec les partenaires vietnamiens.

En rencontrant Vladimir Ievtouchenkov, fondateur de la société AFK Sistema, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam créerait des conditions favorables pour permettre à AFK Sistema de mettre en œuvre rapidement des projets de coopération au Vietnam, notamment dans les domaines des technologies de l'information, des semi-conducteurs, de la santé et des technologies de pointe – en adéquation avec les orientations nationales du Vietnam en matière de percée dans les sciences, technologies, innovation et transformation numérique.

Vladimir Ievtouchenkov a souligné que le Vietnam est l’un des marchés prioritaires d’AFK Sistema dans la région, et que son entreprise est prête à étendre ses investissements à long terme dans le pays.

Lors de sa rencontre avec Yuri Maximo, cofondateur de la société Positive Technology, Tô Lâm a salué l’approche de l’entreprise en matière de cybersécurité. Il a affirmé qu’il chargerait les organes compétents d’examiner les moyens d’aider la société à identifier des informations pertinentes et des partenaires appropriés au Vietnam.

Yuri Maximo a exprimé le souhait que le Parti, l’État et le Gouvernement vietnamiens continuent de soutenir et de faciliter la participation de son entreprise à des projets dans le domaine scientifique et technologique, contribuant ainsi à renforcer les liens d’amitié entre les peuples des deux pays.

Lors de sa rencontre avec le dirigeant vietnamien, le président du Conseil maritime et ancien secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev, a déclaré que les deux pays avaient mené de nombreux projets dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la santé. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération maritime. Il a proposé que le Vietnam coopère avec le Conseil maritime pour contribuer à la sécurité et à la sûreté maritimes dans le Pacifique, dans le respect du droit international, et participe à des exercices navals, de sauvetage, ainsi qu’à la construction navale.

Tô Lâm a proposé de poursuivre les discussions en vue d’établir un calendrier précis et de conclure des accords de coopération, non seulement dans le domaine militaire mais aussi dans d’autres secteurs tels que l’économie maritime, la construction navale, la logistique, la connectivité avec le réseau de transport maritime russe, la recherche scientifique et la réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

