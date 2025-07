Coopération Vietnam - Australie dans la conception et l'évaluation des politiques d'innovation

Dans le cadre du programme Aus4Innovation, une série d'événements a été organisée les 16 et 17 juillet à Hanoï pour améliorer la conception et l'évaluation des politiques d’innovation.

Co-organisée par l'Agence nationale pour les sciences, les technologies de l'information et les statistiques, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, et son homologue australienne, la CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), cette initiative comprenait un séminaire et un programme de formation.

Photo : CTV/CVN

Lors du séminaire sur l'évaluation des politiques d’innovation, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, a souligné l’importance d’élaborer des politiques fondées sur des mécanismes d’évaluation efficaces pour garantir des investissements pertinents, saluant l’apport par Aus4Innovation d’outils comme le suivi des progrès et la conception de politiques basées sur la performance.

Ces outils seront étudiés et appliqués immédiatement dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques dans les temps à venir, pour que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique créent de réels impacts, contribuant à la croissance du PIB, a-t-il affirmé.

La chargée d’affaires a.i de l’ambassade d’Australie au Vietnam, Renee Deschamps, a affirmé que ce séminaire illustrait la vision du Vietnam de promouvoir une transformation innovante, avant d’affirmer l’engagement de son pays d’accompagner le Vietnam dans ce processus.

Selon elle, le Cadre d’Évaluation des Politiques d’Innovation du Vietnam - une composante phare du programme Aus4Innovation - a été co-conçu et mis en œuvre avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, visant à doter les décideurs vietnamiens d’outils pratiques et fondés sur des preuves. Ce projet permet de concevoir et d’évaluer les politiques d’innovation sous un angle global, favorisant non seulement la croissance économique, mais aussi la promotion de l’équité sociale et la gestion durable de l’environnement.

Outre le séminaire, un programme de formation a familiarisé des fonctionnaires et responsables de projets avec les concepts clés du système national d’innovation, de la conception de politiques intégrant des dimensions sociales et environnementales, ainsi que des outils modernes d’analyse d’impact réglementaire (Regulatory impact analysis - RIA).

VNA/CVN