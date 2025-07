Le président de l’Assemblée nationale reçoit le président de l’Audit d’État du Laos

Trân Thanh Mân a adressé ses félicitations aux dirigeants et au peuple lao pour les importantes réalisations accomplies récemment dans les domaines socio-économique, de la défense, de la sécurité et de la construction du système politique. Il a salué le rôle actif de l’Audit d’État du Laos dans ces avancées.

Le président de l’AN a souligné la coopération étroite entre les Audits d’État des deux pays, ainsi que le cadre de coopération trilatérale Vietnam - Laos - Cambodge... Il a notamment mentionné le projet de bureau électronique mis en œuvre de 2022 à 2024 au Laos, avec le soutien du Vietnam et d’autres partenaires.

Tran Thanh Man a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos. Il a exprimé son plein soutien au renforcement de la coopération entre les deux institutions d’audit.

Pour sa part, Viengthavisone Thephachanh a salué les résultats des récents échanges, notamment en matière de formation et d’élaboration budgétaire, un domaine encore nouveau pour l’Audit d’État du Laos.

Trân Thanh Mân a appelé les Audits d’État du Vietnam et du Laos à poursuivre leur coopération étroite dans la mise en œuvre de la Stratégie de coopération pour 2021-2030 et du Plan de coopération pour 2025-2028, à poursuivre les échanges de délégations et d’expertise technique, en particulier dans les domaines de la numérisation et de la lutte contre la corruption...

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a transmis ses salutations aux hauts dirigeants lao et réaffirmé la volonté du Vietnam de continuer à approfondir les relations Vietnam - Laos dans tous les domaines.

