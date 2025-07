La VNA exhortée à continuer de défendre les intérêts du pays par la communication

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 17 juillet à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) de maintenir son rôle de pionnier sur le front idéologique du Parti et de protéger ses fondements idéologiques ainsi que les droits et intérêts de la nation et de son peuple par des efforts d’information et de communication.

>> Agence Vietnamienne d’Information, clé de voûte de la presse révolutionnaire

>> Centenaire de la presse révolutionnaire : la VNA inaugure sa plateforme multimédia

>> La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang reçoit l'ambassadeur de Chine, He Wei

>> La VNA continue d'affirmer le rôle de la première agence de presse multimédia

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s’est adressé au 27e Congrès de l’organisation du Parti de la VNA pour le mandat 2025-2030, un événement politique majeur qui témoigne de la détermination de l’agence à bâtir une organisation du Parti saine, forte et innovante, capable de remplir la mission d’une agence de presse nationale dans la nouvelle ère. Les délégués ont élu un nouveau Comité du Parti composé de 27 membres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les chaleureuses félicitations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, aux participants du congrès. Il a souligné l’évolution rapide et la complexité croissante du contexte mondial et a exhorté la VNA à s’adapter de manière rapide et flexible, conformément à ses fonctions, à ses missions et à sa compétence.

L’Agence vietnamienne d’information doit changer d’état d’esprit et réorganiser ses opérations et ses méthodes de travail lorsque la situation l’exige, a-t-il insisté.

Photo : VNA/CVN

En tant qu’organe d’information officiel et principal du Parti et de l’État, la VNA doit se tenir informée, analyser et évaluer avec précision les évolutions, et garantir l’objectivité et la véracité de ses reportages, a-t-il souligné, ajoutant que ces efforts contribueront à l’accomplissement de la double mission stratégique de construction et de défense nationales. Il a également demandé à la VNA de proposer des solutions au Parti et à l’État dans les meilleurs délais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’organisation du Parti et à ses journalistes de préserver l’héritage de l’agence, couronnée trois fois héros, et de maintenir l’unité interne et la direction de l’agence, conformément aux orientations du Parti et aux lois de l’État.

Il a appelé à redoubler d’efforts pour promouvoir la démocratie, l’innovation, l’action visionnaire, la vision d’avenir et l’audace, afin de mériter la confiance du Parti et le soutien du peuple.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a déclaré que la VNA devait être pionnière dans le développement et l’application scientifiques et technologiques, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration mondiale. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les quatre résolutions clés du Politburo - considérées comme les "quatre piliers" - ainsi que les résolutions à venir sur la santé, la culture et l’éducation.

Notant que le Parti mène le pays vers une nouvelle ère - celle de l’essor de la nation – grâce à un service proactif aux citoyens, il a demandé à la VNA de mettre en œuvre de manière créative ces orientations stratégiques dans la définition de sa structure interne et dans ses efforts de construction du Parti.

Il a exprimé l’espoir qu’après le congrès, l’organisation du Parti de la VNA adoptera un état d’esprit et une vision renouvelés, avec des actions concrètes et efficaces au service du Parti, de l’État et du peuple, renforçant l’unité et renforçant le leadership et la capacité de combat du Parti, permettant ainsi à la VNA de franchir de nouvelles étapes dont elle est fière.

Photo : VNA/CVN

La secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a affirmé que l’agence appliquerait pleinement et sérieusement les directives du Premier ministre. Elle s’est engagée à poursuivre ses efforts pour construire une organisation du Parti forte, saine et innovante, à améliorer la position de l’agence en tant qu’organe d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État, et à développer un contingent de journalistes professionnels, respectueux des principes, créatifs et compatissants.

VNA/CVN