La Fête nationale, occasion pour exprimer la gratitude envers les amis internationaux

La célébration de la Fête nationale du 2 septembre de cette année sera l’occasion d’exprimer la reconnaissance du Vietnam pour le soutien et l’aide des amis internationaux et des peuples progressistes du monde.

L’après-midi du 17 juillet, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, en réponse à des questions concernant l’envoi par le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, d’invitations à ses homologues de huit pays (Russie, Chine, Laos, Cambodge, Cuba, Biélorussie, Kazakhstan, Azerbaïdjan) pour assister à la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, ainsi qu’à cinq pays (Russie, Chine, Laos, Cambodge, Biélorussie) pour envoyer des militaires participer au défilé lors de la célébration, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a déclaré :

La Révolution d’Août est un événement historique majeur ayant donné naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Le succès de cette Révolution a fortement encouragé les mouvements de libération nationale dans les pays colonisés à travers le monde.

"La célébration de la Fête nationale du 2 septembre cette année réaffirme cette signification profonde, en rendant hommage aux réalisations du peuple vietnamien dans les luttes pour la libération, la réunification, la construction et la défense nationales, ainsi qu’au processus de Renouveau qui a permis au Vietnam de s’engager aujourd’hui dans une ère de progrès, de développement vigoureux", a souligné la porte-parole.

Elle a ajouté que cette célébration est également l’occasion d’exprimer la reconnaissance pour le soutien et l’aide des amis internationaux et des peuples progressistes du monde - un facteur important dans le succès de la Révolution d’Août et du Vietnam contemporain.

À cette occasion, le Vietnam souhaite, avec ses amis internationaux, honorer les valeurs intemporelles de l’indépendance et de la liberté. C’est dans cet esprit que le pays a récemment adressé des invitations à des amis internationaux pour partager cette commémoration.

Le ministre vietnamien de la Défense a ainsi envoyé des lettres d’invitation à des homologues, notamment ceux de pays amis traditionnels, pour assister à la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, et pour envoyer des militaires participer au défilé militaire organisé à cette occasion.

"Ces activités traduisent l’amitié, la solidarité et les liens étroits entre le peuple et l’Armée vietnamiens et les pays amis, en confirmant la politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam, qui souhaite être un ami et un partenaire de confiance de tous les pays", a conclu Pham Thu Hang.

