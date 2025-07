Khanh Hoà accélère la délivrance des comptes d'identité numérique de niveau 2 aux étrangers

Afin de faciliter les démarches administratives et les transactions numériques des étrangers résidant et travaillant dans la localité, la police de la province centrale de Khanh Hoà met en œuvre une campagne de 50 jours visant à délivrer des comptes d'identité numérique de niveau 2, conformément à une directive nationale du ministère de la Sécurité publique.

Photo : VNA/CVN

Deux centres de dépôt de candidature ont été mis en place au 47, rue Ly Tu Trong, dans l'arrondissement de Nha Trang, et au 287, rue 21/8, dans l'arrondissement de Bao An.

Le lieutenant-colonel Huynh Duc Trung, vice-directeur du Département de la gestion de l'immigration de la police provinciale de Khanh Hoà, a souligné que les comptes d'identité numérique de niveau 2 permettent aux étrangers d'effectuer plus efficacement leurs démarches administratives en ligne, ce qui leur permet de gagner du temps, de réduire les formalités administratives et de limiter les contacts physiques.

Il a précisé que ces comptes facilitent non seulement la résidence légale, l'investissement et la vie quotidienne, mais assurent également la vérification de l'identité et la protection des droits légitimes pendant leur séjour au Vietnam. Une fois délivrée, la carte d'identité numérique de niveau 2 intègre de multiples fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d'accéder à des services numériques tels que la vérification bancaire, les transactions fiscales, les déclarations de résidence temporaire, les opérations financières et les services publics via l'application VNeID, de manière sûre et pratique.

Plus de 500 étrangers à Khanh Hoà ont déjà demandé ce compte.

VNA/CVN