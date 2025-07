Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération diplomatique

Le 17 juillet, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu une délégation du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, conduite par son secrétaire d’État Ung Rachana, en visite au Vietnam à l’occasion de la 9ᵉ consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Lors de la rencontre, Bùi Thanh Son a souligné que les échanges réguliers de délégations ainsi que les contacts à haut niveau et à différents échelons contribuent activement à approfondir les relations bilatérales.

Il a affirmé que les mécanismes de coopération bilatéraux permettent de faire le point sur la mise en œuvre des engagements et accords conclus entre les dirigeants des deux pays, tout en identifiant de nouvelles modalités de coopération pragmatique au service des intérêts communs.

À cette occasion, il a proposé de renforcer la coordination dans la délimitation et le bornage de la frontière terrestre ainsi que dans la gestion frontalière ; de promouvoir la connectivité dans les transports, les postes-frontières, le tourisme et les échanges entre populations.

Concernant la coopération entre les deux ministères, il a souhaité qu’ils continuent de jouer un rôle moteur dans la promotion des visites de haut niveau, la mise en œuvre efficace des accords existants et l’approfondissement de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Pour sa part, Ung Rachana a salué la coopération étroite entre les deux ministères. Il a également souligné l’importance d’une collaboration étroite dans le cadre de la préparation de la visite du président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat, Hun Sen, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Les deux parties ont convenu que la consultation politique constitue un mécanisme efficace pour renforcer la compréhension mutuelle et la coordination, tant au niveau bilatéral que multilatéral, afin de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau et la coopération entre ministères, secteurs et localités, contribuant activement au développement des relations Vietnam - Cambodge.

