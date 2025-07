Le Premier ministre préside une conférence sur le traitement des projets en suspens

Selon l’évaluation, près de 3.000 projets ont actuellement en suspens depuis de nombreuses années, entraînant un gaspillage considérable de ressources. Les obstacles sont principalement d’ordre juridique (foncier, planification, procédures), causés par certaines lacunes institutionnelles et des limites en matière de gouvernance locale et de capacités des entreprises.

Pour y remédier, le Bureau politique, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont adopté plusieurs conclusions, résolutions et décrets, sur l’application à titre pilote de politiques et mécanismes spécifiques dans cinq localités. Ces mesures ont permis d’obtenir des résultats positifs et de libérer des ressources pour le développement.

Le Premier ministre estime que la résolution des difficultés liées aux projets et au foncier est une tâche complexe et sensible, mais qu’il faut s’y atteler avec détermination.

Il a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de poursuivre la révision, la synthèse, le classement, l’analyse et l’évaluation des dossiers, afin de proposer des solutions de traitement conformes à la réglementation.

Il a souligné que le traitement doit se faire selon les principes du Parti et les lois de l’État, en garantissant une forte prise en compte de la réalité, la faisabilité des mesures, ainsi que des propositions claires, concrètes, efficaces et empreintes d’humanité.

L’objectif est de mobiliser les ressources, favoriser le développement, contribuant à atteindre l’objectif de croissance de 8,3 à 8,5 % en 2025, favorisant ainsi l’entrée du pays, dès le prochain mandat, dans une nouvelle ère – une ère de progrès, prospérité, de civilisation et de bonheur, comme l’a souligné le camarade secrétaire général To Lam.

