Le président de l'Assemblée nationale attendu en Suisse, au Maroc et au Sénégal

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, participera à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, mènera des activités bilatérales en Suisse et effectuera des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet.

Photo : VNA/CVN

À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, et du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, participera à la 6ᵉ Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, mènera des activités bilatérales en Suisse et effectuera des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet.

Cette information a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères.

