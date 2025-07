Réunion sur les préparatifs du 1er Congrès de l’organisation du Parti à l’Assemblée nationale

>> Clôture de la 47e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

>> Le Politburo et les permanences de l’AN et du gouvernement à l’œuvre ensemble

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti au sein de l’Assemblée nationale, a présidé la réunion.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que ce Congrès constituera une occasion d’évaluer de manière globale le mandat précédent, tout en définissant des objectifs stratégiques et en sélectionnant une équipe dirigeante pour le mandat 2025–2030, dotée des qualités, compétences et du courage requis.

Le Congrès est prévu pour septembre ou octobre 2025.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale a demandé que les documents du Congrès se concentrent sur le travail d’édification du Parti, les affaires politiques, idéologiques, organisationnelles et de contrôle, en tenant compte des spécificités de l’Assemblée nationale en tant qu’organe législatif, de supervision et de décision sur les grandes questions du pays. Concernant les ressources humaines, les préparatifs doivent faire l’objet d’une coordination étroite entre les organes concernés. Les préparatifs doivent être soigneusement révisés, l’organisation du Congrès doit être solennelle, conforme à la réglementation et économe.

Trân Thanh Mân a enjoint les sous-comités, les groupes de travail et les personnes assignées à rester étroitement alignés sur le plan établi, à faire preuve de proactivité, à bien se coordonner, et à présenter des propositions pour résoudre rapidement les difficultés. La permanence du Comité du Parti assurera un suivi et une direction directe.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit confiant qu’avec l’unité et une forte détermination, les préparatifs du Congrès seront menés à bien dans les délais impartis, avec la qualité requise, contribuant ainsi à son succès.

VNA/CVN