La Normandie, un partenaire clé pour booster la coopération Vietnam - France

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a effectué une visite de travail les 15 et 16 juillet en Normandie, l’un des centres économiques les plus dynamiques de France, ouvrant la voie à des coopérations renforcées dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie nucléaire, la logistique portuaire, l'agroalimentaire et les sports.

Le déplacement s’inscrit dans le contexte de l’établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.

Au cours de la séance de travail avec les responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Normandie, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a souligné l'importance des perspectives de coopération avec la région dans le cadre des relations bilatérales.

Il a également évoqué de nombreux accords de coopération récemment signés, la présence de milliers d'étudiants vietnamiens en France, et la participation d'entreprises françaises à la construction de la première ligne de métro de Hanoï. Il a mis en exergue les projets stratégiques nationaux du Vietnam, tels que l'autoroute Nord-Sud de plus de 1.000 km, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, ainsi que les premières centrales nucléaires, des domaines où le savoir-faire français est reconnu. La France, a-t-il précisé, compte déjà parmi les premiers partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam en Europe.

De son côté, Delphine Wahl, directrice générale de la CCI Normandie, a présenté les atouts de la région, notamment sa solide capacité industrielle et exportatrice, son réseau portuaire clé et ses secteurs automobile, aérospatial et agricole performants.

Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine de la production laitière, la Normandie offrant une expertise en matière de transformation et de modèles coopératifs.

Pour promouvoir ces échanges, le diplomate vietnamien a proposé une "Journée de la Normandie au Vietnam" afin de promouvoir les spécialités régionales. La coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la recherche sur le cancer, a également été abordée.

Le secteur de l'énergie nucléaire est apparu comme un axe de collaboration majeur. Vincent Laudat, président de la CCI Normandie, a rappelé la position centrale de la région dans ce domaine, qui compte 28.000 emplois et trois centrales fournissant la moitié des besoins de Paris.

Face à cette expertise, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a confirmé la relance du programme nucléaire vietnamien, positionnant la Normandie comme un partenaire stratégique potentiel pour le développement des premières centrales grâce à sa technologie de réacteur pressurisé européen (EPR) avancée.

Dans le cadre de son déplacement, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a rencontré le président de la CCI de Caen, Manuel Le Roux, qui a salué le grand professionnalisme et la rigueur des collaborateurs vietnamiens. Il a rappelé la coopération bilatérale dans la formation, comme celui avec l'École de management de Normandie, ont déjà permis de former des centaines de cadres vietnamiens.

La délégation vietnamienne a également visité le port de Caen-Ouistreham, un port polyvalent unique situé à 15 km de la mer et relié par un canal. Ce port de 160 ha peut accueillir des navires de 225 m de long. Sa connexion directe à l'autoroute A13 vers Paris représente une opportunité majeure pour l'accès des marchandises vietnamiennes au marché européen.

Lors de la rencontre avec Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne, les deux parties ont discuté de la perspective de coopération dans le domaine des sports. Par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement économique et culturel Nord-Sud, un ambitieux programme entre le Vietnam et la Normandie est en cours de développement. Il prévoit que des athlètes vietnamiens soient formés dans les centres sportifs modernes de Normandie, à Caen et Ouistreham, notamment dans les disciplines du cyclisme, de l'athlétisme, de la natation et des arts martiaux comme le judo, avec une possible extension à d'autres sports.

L'aspect le plus innovant de ce programme réside dans l'application de la science à l'entraînement, où des experts normands aideront le Vietnam à développer des logiciels de suivi de la performance, à optimiser la nutrition et à détecter les jeunes talents. Le maire a annoncé que sa ville pourrait accueillir la première délégation d'athlètes vietnamiens fin 2025.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a insisté sur l'importance de cette approche scientifique, déclarant que "l'évaluation basée sur des fondements scientifiques aidera les athlètes vietnamiens à trouver les meilleures méthodes d'entraînement".

Répondant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en France, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé que les partenaires de Normandie sont désireux de venir au Vietnam pour présenter leurs produits dans leurs domaines d'excellence. Il a qualifié les résultats de la visite d'impressionnants, ouvrant un large espace de coopération. Du sport au nucléaire, de la gastronomie à la haute technologie, la diversité des secteurs de coopération reflète l'immense potentiel du Partenariat stratégique global.

Les atouts de la Normandie en matière portuaire, nucléaire, agricole et d'innovation correspondent parfaitement aux objectifs de développement du Vietnam, qui vise à devenir un pays industrialisé et moderne d'ici 2045. La mise en place de mécanismes de coopération concrets, ainsi que les engagements en matière d'échanges de délégations, de formation et de transfert de technologie, montrent que la Normandie considère le Vietnam non seulement comme un marché, mais aussi comme un partenaire stratégique en Asie-Pacifique.

Le succès de cette visite confirme le rôle crucial de la diplomatie économique décentralisée dans la concrétisation du partenariat stratégique, créant un modèle de coopération exemplaire pour d'autres régions françaises et européennes, a-t-il conclu.

