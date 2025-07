Vietnam - Chine

Lang Son et le Guangxi renforcent leur coopération dans des domaines clés

Un entretien s'est tenu le 17 juillet entre la délégation de la province de Lang Son (Vietnam) et la délégation de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) sur des questions liées aux relations amicales, aux échanges et à la coopération dans des domaines clés.

Photo : VNA/CVN

Selon Trinh Tuyêt Mai, directrice du Département des affaires étrangères de la province de Lang Son, a déclaré que 2025 marque de nombreux événements importants pour le Vietnam et la Chine, notamment le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, et a été désignée par les dirigeants des deux Partis et États comme "Année des échanges humaniste Vietnam - Chine".

Il s'agit d'une situation favorable pour les agences des affaires étrangères et tous les niveaux et secteurs des deux parties, qui conseillent les autorités des deux provinces et régions afin de promouvoir des échanges et une coopération toujours plus étendus et approfondis, obtenant ainsi de nombreux résultats positifs, bénéficiant grandement aux populations des deux côtés de la frontière et contribuant à l'édification d'une frontière pacifique, stable, amicale et développée.

En matière de coopération économique et commerciale, la province de Lang Son a optimisé les canaux d'échange, échangé et mis en œuvre régulièrement des contenus pour promouvoir la construction pilote de postes-frontières intelligents, la coopération économique et commerciale, l'amélioration des capacités de dédouanement des marchandises importées et exportées, et la reprise des échanges frontaliers, des importations et exportations, ainsi que des activités d'immigration. Grâce à cela, au cours des six premiers mois de 2025, la valeur d'échanges commerciaux via la province de Lang Son a dépassé 41,7 milliards de dollars, soit une hausse de 39% en glissement annuel.

Dans les domaines des échanges interpersonnels, de la culture, des sports, du tourisme, de l'éducation, de la santé, du travail, de la justice et dans d'autres domaines, les deux parties ont obtenu de nombreux résultats positifs.

Les deux parties ont également abordé plusieurs points concernant l'accélération des programmes, projets et accords de coopération dans des domaines clés entre Lang Son et le Guangxi ; l'élargissement de la liste des produits d'exportation vietnamiens importés en Chine ; la promotion de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, du soutien à la formation dans certains métiers de haute technologie et de l'agriculture propre, et ce, conformément aux tendances de développement socio-économique des deux pays.

Wei Ran, directeur du Bureau des affaires étrangères de la région autonome Zhuang du Guangxi, a déclaré que, grâce à ces échanges, les agences, départements et services fonctionnels des deux parties ont noué des contacts et procédé à des échanges afin de renforcer la compréhension mutuelle et de contribuer à promouvoir des échanges amicaux et une coopération globale de manière efficace et concrète.

Les points abordés, tels que la promotion de la construction de postes-frontières intelligents, la réalisation d'ouvrages à la frontière, l'amélioration de l'efficacité du dédouanement des marchandises aux postes-frontières ou le domaine de l'éducation et de la formation, seront compilés par la délégation des affaires étrangères de la région autonome Zhuang du Guangxi et transmis aux autorités compétentes.

VNA/CVN