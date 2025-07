Déchets plastiques : innovation pour un avenir durable

Photo : VNA/CVN

Soulignant que la pollution plastique est devenue l’un des défis environnementaux les plus graves et qu’aucune nation ne peut rester inactive face à cette lutte, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, a affirmé que l’éradication de la pollution plastique constituait un avertissement mondial exigeant une action urgente pour un avenir vert et durable.

Ces propos ont été tenus par le haut fonctionnaire lors de la cérémonie de clôture et de remise des prix du Programme d’innovation plastique 2025, organisée fin juin à Hanoï par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam et divers partenaires internationaux.

Initiatives révolutionnaires

Lors de l’événement, M. Thành a indiqué que, ces dernières années, le gouvernement vietnamien avait activement participé et proposé des mécanismes de coopération mondiaux et régionaux pour la réduction des déchets plastiques lors de diverses conférences et forums internationaux.

Outre ses engagements, le Vietnam s’est toujours montré proactif en s’associant à la communauté internationale, étant l’un des trois premiers pays à mettre en œuvre le Programme de partenariat national pour l’action sur le plastique et en participant activement au processus d’élaboration de l’Accord mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. “Nous sommes convaincus que l’innovation est un levier essentiel pour transformer les engagements en actions”, a souligné le vice-ministre.

De fait, le Vietnam a adopté et mis en œuvre une série de mesures énergiques. Parmi celles-ci figurent la Loi sur la protection de l’environnement de 2020, le Plan d’action national contre les déchets plastiques marins, ainsi que des mécanismes stimulant le recyclage à travers la responsabilité élargie des producteurs (REP). Le pays encourage en outre les investissements dans le traitement et la valorisation des déchets, conformément à la Loi sur l’investissement, et soutient les entreprises désireuses d’innover et d’adopter des technologies vertes.

Cependant, M. Thành a également reconnu que le Vietnam restait confronté à de nombreux défis. Notamment au fait que, malgré l’existence de lois et de stratégies, leur mise en œuvre demeure limitée ; les politiques d’économie circulaire et de responsabilité élargie des producteurs sont encore récentes ; le système de tri des déchets à la source est désynchronisé ; le recours aux plastiques à usage unique demeure fréquent ; tandis que le processus d’innovation technologique rencontre de nombreux obstacles liés aux coûts.

“C’est pourquoi il est crucial d’insuffler une dynamique plus puissante de la part de la communauté créative et des modèles d’innovation, afin d’accélérer la transition vers une véritable économie circulaire”, a insisté le vice-ministre.

Selon M. Thành, le ministère, en collaboration avec le PNUD, a lancé, le 26 février 2025, le Programme d’innovation plastique, visant à identifier des initiatives révolutionnaires pour lutter contre la pollution plastique en amont, à travers des améliorations en matière de production, de conception, de modèles de réutilisation et d’outils de financement circulaire, afin de récompenser les initiatives exceptionnelles.

Peu de temps après son lancement, le programme a attiré 116 propositions issues de toutes les provinces et villes du pays. Après un processus de sélection rigoureux, 25 équipes remarquables ont bénéficié d’un accompagnement intensif pour perfectionner leurs solutions.

Valeurs significatives

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Lê Công Thành a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’un concours, mais d’un “tremplin” pour l’innovation dans la gestion des déchets plastiques, un catalyseur pour les modèles d’entreprise écologiques, la mise en œuvre concrète des politiques de réduction de la pollution plastique marine et l’avancement vers une économie circulaire.

“J’espère que les résultats de ce concours seront rapidement appliqués dans la vie réelle, apportant de nombreuses valeurs significatives à la communauté dans l’effort de réduction de la pollution plastique au Vietnam”, a-t-il déclaré.

Du côté des partenaires, Ramla Khalidi, représentante du PNUD au Vietnam, a souligné qu’en seulement quatre mois depuis son lancement, le Programme d’innovation plastique avait témoigné d’un esprit de détermination et d’une énergie remarquables dans la lutte contre la pollution plastique, qui se sont propagés dans tout le pays.

“Ce ne sont pas seulement des chiffres : ils reflètent également la force de l’écosystème d’innovation au Vietnam, mobilisé pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents de notre époque, la pollution plastique”, a affirmé Mme Khalidi.

Dans cet esprit, elle a appelé la communauté vietnamienne, en particulier les jeunes, à “unir leurs forces” pour mettre fin à la pollution plastique en se concentrant sur quatre priorités principales.

Premièrement, il est impératif de poursuivre la recherche de solutions circulaires audacieuses pour réduire l’usage du plastique. Le PNUD s’engage à soutenir les innovateurs dans le test, le perfectionnement et l’extension de leurs idées afin d’obtenir un impact concret.

Deuxièmement, le Vietnam doit mobiliser davantage d’investis-sements dans l’innovation plastique. Fort de 2,3 milliards de dollars attirés par son secteur innovant en 2024, le PNUD, avec ses 240.000 de dollars de financement initial, vise à catalyser de nouveaux capitaux, en cohérence avec la Résolution 57 sur la science et la technologie.

Troisièmement, la diversification de l’écosystème d’innovation est cruciale. Cela implique, selon Mme Khalidi, d’élargir l’approche au-delà des matériaux et des technologies, pour inclure de nouveaux outils financiers et connecter les ressources publiques, privées et de développement, accélérant ainsi le déploiement des solutions.

“Enfin, il est nécessaire de renforcer le rôle des jeunes, des femmes et des innovateurs locaux. Le PNUD s’engage à promouvoir une innovation inclusive à travers le mentorat, le financement et le renforcement des capacités, afin de favoriser le leadership communautaire”, a-t-elle conclu.

Huong Linh/CVN