La visite du Premier ministre vietnamien en R. de Corée a donné des résultats substantiels

>> De nombreuses entreprises sud-coréennes souhaitent accroître leurs investissements au Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh prononce un discours politique à l'Université nationale de Séoul

>> Le PM Pham Minh Chinh visite le complexe de semi-conducteurs de Samsung

>> Le PM Pham Minh Chinh termine avec succès sa visite officielle en R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite en République de Corée d'un haut dirigeant vietnamien depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral en décembre 2022 et de la première visite dans ce pays d’Asie de l’Est du Premier ministre Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

La visite a atteint les objectifs fixés et constitué une marque importante, démontrant le bon développement des relations entre les deux pays, a souligné le ministre Bùi Thanh Son, ajoutant que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait eu 34 activités avec des hommes politiques, des économistes, des experts, des scientifiques, des organisations d'amitié et des organisations non gouvernementales. Les contacts et les échanges avec la partie sud-coréenne se sont déroulés dans une atmosphère de sincérité, de confiance, de substance et de compréhension mutuelle.

La visite a abouti à de nombreux résultats importants et substantiels, notamment les dirigeants des deux pays sont convenus de publier un communiqué de presse conjoint après leurs entretiens portant sur huit contenus majeurs décrivant les progrès de la coopération bilatérale depuis que les deux pays élèvent leurs relations au rang de partenaire stratégique intégral en 2022, ainsi que sur le contenu de la coopération visant à promouvoir une coopération au développement pratique et efficace dans les domaines de la politique, de la diplomatie et du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme, du travail, des échanges entre les peuples et de nouveaux domaines de coopération.

Photo : VNA/CVN

Les ministères, les branches et entreprises des deux pays ont signé 40 documents de coopération dans les domaines de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la transition verte, du changement climatique, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, de la culture, du tourisme, de la coopération entre PME.

Ce voyage d'affaires a également approfondi la confiance politique et renforcé les bonnes relations personnelles entre les hauts dirigeants des deux pays. Ils ont affirmé leur détermination à mettre en œuvre les accords de haut niveau, portant le partenariat stratégique intégral à un développement pratique, efficace et à long terme.

Coopération économique

Dans le domaine de la coopération économique, les deux parties ont affirmé que la coopération économique étai l'un des piliers les plus importants de la coopération bilatérale ; convenu de déployer conjointement des mesures spécifiques pour atteindre bientôt l'objectif de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards d'USD en 2025 et 150 milliards en 2030 dans une direction équilibrée et durable.

Grâce à cette visite, les deux parties ont promu la coopération dans les domaines des ressources humaines, du travail, de la culture et du tourisme. Elles ont affirmé que la coopération dans le domaine du travail était bénéfique aux deux parties. Les deux pays ont convenu de renforcer la coopération culturelle, touristique et éducative.

Le voyage d'affaires a ouvert de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays dans un certain nombre de nouveaux domaines tels que l'innovation, la haute technologie, les énergies renouvelables, la transformation numérique, la transformation verte, la réponse au changement climatique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA).

À l'occasion de cette visite, la République de Corée a affirmé qu'elle soutiendrait le Vietnam pour organiser avec succès le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) en avril 2025, a conclu le chef de la diplomatie vietnamien.

VNA/CVN