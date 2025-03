Le secrétaire général assiste à un forum d’affaires Vietnam - Indonésie

Intitulé "Partenariat pour le progrès et la prospérité", l’événement s’est déroulé dans un contexte particulier, alors que les deux pays célèbrent cette année le 70ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Lors du forum, Tô Lâm a souligné qu'en près de quatre décennies de Renouveau et d'intégration, sous la direction globale du PCV, le Vietnam était devenu un symbole de stabilité et de développement. Il a rappelé que de nombreux dirigeants mondiaux considèrent le Vietnam comme un partenaire de confiance pour la paix et la prospérité, ainsi qu’une destination fiable pour les investisseurs et les touristes internationaux.

Le dirigeant vietnamien a estimé que le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Indonésie demeure grand, largement favorisé par les forces intrinsèques de chaque pays et par le dynamisme du partenariat stratégique bilatéral. Il a exprimé son souhait de voir les entreprises indonésiennes poursuivre leurs efforts pour faire de l’Indonésie l’un des plus grands investisseurs au Vietnam, notamment en valorisant leurs atouts et en saisissant les opportunités offertes par des relations fondées sur l’égalité, le respect mutuel et les bénéfices partagés...

Pour atteindre cet objectif, Tô Lâm a exhorté les ministères et organes compétents des deux pays à continuer à chercher à résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les investisseurs.

Il a également invité le gouvernement indonésien à encourager les entreprises indonésiennes à accroître leurs investissements au Vietnam, tout en facilitant l’expansion des activités des investisseurs vietnamiens en Indonésie, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Les investisseurs des deux pays sont aussi encouragés à développer leurs investissements dans des secteurs tels que les sciences, les technologies, l’innovation, la recherche & développement, l’industrie des semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les énergies renouvelables, les technologies financières et les centres financiers, la biotechnologie et la santé... Ces domaines constituent des secteurs à fort potentiel de développement, dans lesquels le Vietnam et l’Indonésie cherchent à attirer davantage d’investissements.

Le Vietnam s’engage à offrir un cadre favorable aux investissements et aux activités commerciales efficaces, dans le but d’atteindre conjointement les objectifs de développement durable des deux pays, a affirmé Tô Lâm.

Il a souligné que le Vietnam accorde toujours une attention particulière au milieu des affaires, y compris les entreprises à participation étrangère.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a assisté à la cérémonie de signature et d’échange de plusieurs documents de coopération commerciale entre les deux pays.

Les relations économiques entre le Vietnam et l’Indonésie connaissent une croissance significative. En 2024, le commerce bilatéral est estimé à 16 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport à l’année précédente. Cette dynamique permet d’envisager l’atteinte de l’objectif de 18 milliards de dollars avant 2028, soit plus tôt que prévu.

