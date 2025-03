Le chef du Parti à un concert en l'honneur des 70 ans de liens Vietnam - Indonésie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly ont assisté, dimanche soir 9 mars, au Ciputra Artpreneur à Jakarta au concert célébrant le 70 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents au concert le président du Conseil représentatif régional de la République d’Indonésie (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, son épouse Rose Rudy, et de nombreux délégués et habitants vietnamiens et indonésiens.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture du concert, le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a affirmé qu’il s’agissait d’un événement spécial dans le cadre de la visite d’État en Indonésie du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse.

Au cours de cette visite importante, les hauts dirigeants des deux pays discuteront des orientations visant à approfondir et à renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Indonésie.

Bonne phase de développement

Bùi Thanh Son s’est réjoui du fait que les relations entre les deux pays entrent dans une très bonne phase de développement. Les relations politiques constituent une base solide pour que les deux pays puissent élargir leur coopération dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Depuis la mise en place du cadre de partenariat stratégique en 2013, les relations bilatérales se sont progressivement développées, allant de la politique à la diplomatie, en passant par la défense et la sécurité, l’économie, le tourisme, la culture et les échanges interpersonnels.

Il s’est déclaré convaincu qu’après 70 ans de développement, avec une histoire similaire et de nombreuses réalisations importantes, l’amitié et la coopération entre les deux pays sont de plus en plus fructueuses, répondant aux aspirations des peuples des deux pays, à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties travailleront ensemble pour porter le partenariat stratégique Vietnam - Indonésie à une nouvelle hauteur, comme convenu par les dirigeants des deux pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a affirmé que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse en Indonésie serait une étape importante ouvrant un nouveau chapitre de coopération, avec une portée nouvelle, plus complète et plus substantielle, répondant aux intérêts des peuples des deux pays.

Relation fondée sur le respect mutuel

Le ministre indonésien de la Culture, Fadi Zon, a souligné que les relations entre les deux pays ont été fondées par le Président Hô Chi Minh et le Président Sukarno, et ont été cultivées par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays, devenant un atout précieux et durable pour les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement de relations diplomatiques en 1955, l’Indonésie et le Vietnam se sont maintenus côte à côte, entretenant une relation fondée sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un engagement en faveur de la coopération, à travers les cadres bilatéraux et multilatéraux de l’ASEAN.

Fadi Zon a affirmé que ce concert symbolise la beauté entre les cultures et la musique des deux pays. Les artistes créeront une symphonie d’espoir, de résilience et d’unité, parlant au cœur des peuples des deux pays tournés vers l’avenir et inspirant la prochaine génération à poursuivre l’esprit de coopération et d’amitié qui a façonné les relations bilatérales au cours des 70 dernières années.

Affirmant que les deux pays apportent des contributions importantes à l’ASEAN pour la stabilité, le développement économique et la prospérité de la région, le ministre indonésien de la Culture estime que les jeunes générations des deux pays prendront en héritage et continueront à s’unir pour favoriser la relation de plus en plus développée entre les deux pays.

Lors du concert, l’Orchestre symphonique de Hanoï de l’Académie nationale de musique du Vietnam a présenté un programme symphonique avec la participation d’artistes vietnamiens de premier plan, présentant aux amis indonésiens les œuvres musicales classiques du monde, mêlant les sons distinctifs des instruments traditionnels vietnamiens, ainsi que des mélodies folkloriques et des chansons populaires des deux pays.

VNA/CVN