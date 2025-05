La Malaisie encourage l'élaboration de lignes directrices ASEAN sur la sécurité des médias sociaux

Photo : Bernama/VNA/CVN

Comme le rapporte l'agence de presse nationale Bernama, à la tête de la délégation malaisienne à la 17e Conférence des ministres de l'information de l'ASEAN (AMRI), le vice-ministre des Communications, Teo Nie Ching, a déclaré que cette initiative visait à fournir des orientations harmonisées pour la région, à produire un rapport complet évaluant la réglementation des médias sociaux dans les États membres de l'ASEAN et, à terme, à soutenir des lignes directrices pratiques reflétant le contexte unique de l'ASEAN.

Elle a déclaré qu'une communauté ASEAN véritablement unie doit s'appuyer sur des écosystèmes médiatiques et d'information forts, inclusifs et fiables, appelant les États membres de l'ASEAN à collaborer et à concrétiser leur vision d'une ASEAN résiliente, réactive et véritablement connectée d'ici 2035.

Teo a également souligné plusieurs initiatives importantes menées par l'ASEAN, notamment les Lignes directrices de l'ASEAN sur la gestion de l'information gouvernementale dans la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation, approuvées lors de la 16e AMRI à Dà Nang, au Vietnam, en septembre 2023.

Elle a ensuite réaffirmé l'engagement de la Malaisie en faveur de la coopération médiatique, de l'éducation numérique et de la coproduction de contenus.

VNA/CVN