Diên Biên

Les vestiges historiques prisés par les visiteurs

La colline A1 (Éliane 2) demeure toujours une destination de prédilection pour les visiteurs, vietnamiens comme étrangers. Elle se trouve dans le quartier de Muong Thanh, ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest). Cette colline occupait une position stratégique parmi le complexe des positions de l’empire colonial français à Diên Biên Phu autrefois.

La colline A1 s'étend dans la direction nord-ouest - sud-est, et comprend deux sommets : celui du nord-ouest culmine à plus de 490 m, tandis que celui du sud-est dépasse les 493 m. La prise de cette position fut décisive pour le sort de la bataille de Diên Biên Phu. Par conséquent, la colline A1 a été identifiée comme la cible de la deuxième attaque des troupes Viêt Minh à partir du 30 mars 1954. Après de nombreux combats féroces, à 4h00 du matin le 7 mai 1954, l'armée vietnamienne s'est emparée de cette colline.

Sur le chemin des mémoires, la casemate du général De Castries est une destination très prisée par les visiteurs. Cette casemate se situe au quartier de Thanh Truong, ville de Diên Biên Phu.

Le 7 mai 1954, ce général fût capturé vivant lorsqu’il se cachait dans sa casemate. Et puis, le drapeau de l’Armée populaire vietnamienne flottait sur cet abri enterré annonçant la victoire de la bataille de Diên Biên Phu de l’armée et du peuple vietnamiens après 56 jours et nuits qui a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde.

Situé dans la rue Vo Nguyên Giap, quartier de Muong Thanh, ville de Diên Biên Phu, le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu est un lieu dédié à la préservation et à la valorisation des artefacts liés à la magnifique victoire du peuple vietnamien. Construit en 2012 et inauguré en 2014 à l'occasion du 60e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, ce musée arbore une architecture moderne. Son extérieur est conçu tel un chapeau de bambou, évoquant le filet de camouflage porté par les soldats de Diên Biên dans le passé. À l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de la bataille de Diên Biên Phu, le musée a procédé à des retouches et à des compléments sur les objets et les documents régulièrement exposés au musée, dans le but de reconstituer de manière vivante les événements historiques à travers les explications fournies par les guides. Ceci permettra aux visiteurs de mieux comprendre le déroulement de la bataille de Diên Biên Phu sur une période de 56 jours et nuits, ainsi que le courage exemplaire des soldats vietnamiens.

Texte : Vân Anh/CVN

Photo : Vân Anh - Bùi Phuong/CVN