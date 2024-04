Carnaval de Ha Long

Beaucoup de visiteurs attirés par les excursions en bateau

Le carnaval de Ha Long 2024, qui aura lieu le soir du 28 avril, présentera pour la première fois une scène en mer créée par près de 200 bateaux de croisière et un spectacle pyrotechnique.

Ces derniers jours, les propriétaires de bateaux de croisière ont reçu un bon nombre de réservations pour des excursions offrant aux invités la possibilité de dîner en mer tout en observant les feux d'artifice.

Selon le programme, les bateaux quitteront les ports de croisière internationaux de Tuân Châu et de Ha Long en fin d'après-midi. Durant le trajet jusqu'à la plage de Bai Chay, les visiteurs pourront savourer du thé, admirer les paysages de la baie de Ha Long, prendre des photos, dîner et chanter du karaoké..., avant de contempler le feu d'artifice prévu à 21h45.

Cette année, pour la première fois, le carnaval de Ha Long proposera des spectacles et des défilés sur la mer et sur les plages sablonneuses de la baie de Ha Long.

Le festival réunira des équipes de créateurs nationaux, des artistes et artisans de premier plan ainsi que des troupes venues d’Hokkaido au Japon, du Guangxi en Chine, du Laos, de Thaïlande et d’Europe. L'événement comprendra également des spectacles de lumières par drone et écrans LED.

De plus, dans le cadre de la Semaine touristique de Ha Long 2024, la ville accueillera une large gamme d'événements, dont une rue piétonne culinaire, un tournoi sportif, un festival de la bière et des célèbres galettes de calamars frits de la province, des danses de la licorne et du dragon, des danses modernes, un festival de cerfs-volants…

