Phu Quôc surnommée "les Maldives du Vietnam", selon une correspondante sud-coréenne

Il ne fait aucun doute que Phu Quôc est la destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est pour les touristes sud-coréens depuis la pandémie de COVID-19, a affirmé Kim Ji-won , ajoutant qu’en seulement dix ans, Phu Quôc est passée du statut de fermes de poivre et d'usines de sauce de poisson à celle des "Maldives du Vietnam".

Plus de la moitié de l'île reste protégée en tant que réserve biologique de l'UNESCO, préservant ainsi un environnement naturel sain. La zone sud de Phu Quôc a été développée grâce à l'investissement du Sun Group, le plus grand promoteur touristique du Vietnam, offrant aux visiteurs des moments de détente confortables sur de belles plages et à des activités passionnantes dans le parc d'attractions géant.

La plupart des vols en provenance de République de Corée à destination de Phu Quôc atterrissent vers 5 à 6 heures du matin, a fait savoir Kim Ji-won, appelant les touristes à aller à la plage Kem. À seulement 20 minutes en taxi de l'aéroport, l'eau de mer claire, le sable doux touchant vos pieds et la brise marine fraîche et salée donneront la première impression de Phu Quôc avec les cinq sens.

En venant à Sunset Town - situé au centre du sud de l'île de Phu Quôc, vous serez certainement surpris car vous aurez l'impression d'être perdu dans une ville côtière méditerranéenne, pas au Vietnam.

La station de téléphérique menant à l'île de Hon Thom, d'une longueur d'environ 8 km, est reconnue par Guinness comme le téléphérique à trois fils le plus long du monde. Vous serez étonné lorsque vous serez assis dans le téléphérique. Une vue étonnamment belle sur la mer bleue et sur toute la Sunset Town est apparue sous nos yeux. Le paysage ne cessait de changer, donnant l'impression que les 20 minutes jusqu'à Hon Thom s'écoulaient en un clin d'œil.

En arrivant sur l’île de Hon Thom, la journaliste sud-coréenne a senti que c’était un monde presque complètement différent. L'île entière est un parc d'attractions. Le prix du billet aller-retour en téléphérique est de 650.000 dôngs.

Pour l'aider à affronter le soleil brûlant de l'Asie du Sud-Est, Kim Ji-won a déclaré qu'un guide la conduisait dans la zone des montagnes russes à grande vitesse. Alors qu'elle hésitait à cause du bruit du grincement du rail en bois et des cris des personnes lors du trajet précédent, la barre de sécurité a été abaissée. Elle a dit qu'elle ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé deux minutes plus tard, mais la sueur qui coulait dans son dos s'est progressivement refroidie, ses bras ont eu la chair de poule et elle a réussi à se calmer.

Pour combattre encore plus la chaleur, elle a suggéré de sauter dans la piscine à vagues du parc aquatique. Le plus grand avantage est que les visiteurs peuvent emprunter de nombreux toboggans aquatiques différents sans faire la queue. S'ils se trouvent en République de Corée pendant la haute saison, ils devront peut-être attendre plus d'une heure.

Non seulement le parc aquatique, mais l'île propose également des activités sur la plage. En canoë à environ 5 minutes de la plage, les visiteurs atteindront le centre d'expérience "marcher sous la mer" de l'Eco Beach Club.

Après avoir enfilé un casque ressemblant à celui des astronautes, ils peuvent marcher sur le fond de l'océan comme s'ils marchaient sur terre et observer l'écosystème marin coloré et les coraux.

Elle a partagé son expérience de bourdonnements d’oreilles et d’interruption de respiration pendant un moment à cause de la pression de l’eau. Puis un banc de centaines de poissons passa sous ses yeux. Soudain, quelqu'un lui a tapoté l'épaule et lorsqu'elle s'est retournée, le guide lui a mis quelque chose dans la main. C'était une étoile de mer vivante recouverte d'une coquille rose.

En fin d'après-midi, Kim Ji-won a déclaré qu'elle avait pris un téléphérique de Hon Thom pour rentrer en ville. Regardant silencieusement la ville au crépuscule, elle comprit immédiatement pourquoi elle s'appelait "le bourg de Hoang Hôn". Elle a atteint le "Pont du Baiser" avant que le soleil ne se couche complètement.

Ce pont spectaculaire fait le bonheur des amoureux et des voyageurs. Ce pont, formé de deux arcs entrelacés, symbolise l’amour et l’harmonie. Il offre une vue imprenable sur le coucher de soleil et l’océan, et constitue un cadre idéal pour prendre des photos romantiques.

Selon Kim Ji-won, lorsque le soleil rouge a commencé à se coucher à l'horizon, chaque couple s'est tenu la main et a fait le tour du pont. Ils se sont positionnés aux deux extrémités du pont pour créer des moments romantiques sur fond de ciel crépusculaire.

Lorsqu'ils se sont penchés par-dessus la balustrade et se sont rapprochés du visage de leur bien-aimé qui se tenait de l'autre côté, la foule a applaudi avec enthousiasme. Les silhouettes des deux amants se touchant enfin étaient comme une scène d'un film de Woody Allen.

Alors que Kim Ji-won était fascinée par la scène romantique du coucher de soleil, elle a commencé à entendre de la musique venant de quelque part. Un défilé de jet skis arborant le drapeau vietnamien est apparu, fendant les vagues. Elle était excitée de les voir se déplacer librement sur la mer à des vitesses étonnantes. Le spectacle "Love Hurricane" a lieu tous les jours au coucher du soleil.

Le moment où le soleil se couchait complètement était lorsque les visiteurs se rassemblaient vers une destination après le dîner.

Une fois les 5.000 spectateurs assis, le spectacle "Baiser de la mer" a commencé sur la scène posée sur la mer. Les effets multimédias, les lasers et la musique aquatique racontaient une histoire futuriste d'"amour forgé par la lutte". Le grand feu d'artifice immédiatement après le spectacle principal a été le point culminant. Adultes et enfants étaient émerveillés par les feux d’artifice colorés ornant le ciel nocturne.

Même après que le dernier feu d’artifice ait illuminé le ciel, les gens hésitaient encore à partir. Des milliers d’étoiles brodaient la toile sombre du ciel. Kim Ji-won a noté qu'à ce moment-là, elle savait que le voyage vers Phu Quôc avait officiellement commencé.

