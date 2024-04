Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 : promouvoir le potentiel touristique de Tua Chùa

Tua Chùa est un district montagneux de la province de Diên Biên (Nord), en majeure partie constitué de collines et de hautes montagnes, de pentes abruptes et de routes difficiles. Cependant, cette terre bénéficie d'un climat frais toute l'année et de paysages naturels sauvages et majestueux. Son tourisme doit être réveillé.

Conformément au Projet de développement du tourisme de Diên Biên jusqu'en 2025, avec orientation vers 2030, le Comité populaire provincial envisage de faire de Tua Chùa une zone touristique nationale accueillant en 2030 plus de 40.000 visiteurs, dont environ 10% de voyageurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Selon l'évaluation du secteur touristique de la province de Diên Bien, Tua Chùa est une localité riche en potentiels pour le développement du tourisme local, avec comme points forts la pinède de Trung Thu, la forêt de théiers centenaires Shan Tuyêt de Sin Chai, celle de fleurs de bauhinie de Ta Si Lang, l’ancien plateau rocheux de Ta Phin...

Son magnifique système de grottes à la beauté sauvage est très propice au développement du tourisme d'aventure et de découverte. Actuellement, le district compte quatre grottes reconnues sites touristiques nationaux : Xa Nhe, Kho Chua La, Pe Rang Ky et Tham Khen.

Tua Chuà est également une localité ayant un remarquable réseau de rizières en terrasses, avec notamment celles de Chieu Tinh (commune de Ta Phin), de De De Hu (commune de Sinh Phinh) et surtout de Hang Khua. Tua Chùa est l'un des deux districts de Diên Biên qui possède un grand plan d'eau avec le réservoir hydroélectrique de Son La (avec la ville de Muong Lay). Son écosystème est extrêmement riche. Cet avantage permet à Chùa de relier le développement touristique avec les deux provinces de Son La et Lai Châu.

Photo : VNA/CVN

C'est également la résidence de sept groupes ethniques et un lieu de préservation de caractéristiques culturelles uniques, notamment les marchés traditionnels des communes de Ta Sin Thang et Xa Nhe.

Dang Tiên Công, chef adjoint du Service de la culture et de l'information du district de Tua Chùa, a déclaré qu'en 2023, le district avait accueilli plus de 22.000 visiteurs. Au cours des trois premiers mois de 2024, plus de 10.000 personnes ont visité le district.

Cependant, selon le Comité populaire de Chùa, le développement touristique rencontre encore des difficultés. De nombreux potentiels ne sont pas exploités car la localité est éloignée du centre de la province et il n'y a pas de route qui la traverse, ce qui constitue un grand obstacle. Les investissements dans le tourisme laissent aussi à désirer et les produits et services qui soutiennent le tourisme sont toujours monotones.

VNA/CVN