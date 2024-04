La cuisine Thai conquiert les papilles des visiteurs de Diên Biên

Photo : DB/CVN

Les touristes qui se rendent à Diên Biên pour découvrir la culture des ethnies minoritaires locales se tournent le plus souvent vers la cuisine unique des Thai. Elle est célèbre pour ses plats grillés méticuleusement préparés et marinés, avec leurs propres saveurs. La cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) approche à grands pas, les restaurants spécialisés dans la cuisine ethnique et les villages de tourisme culturel autour de la ville de Diên Biên Phu et du district de Diên Biên sont toujours bondés.

Les plats principaux d’un festin des Thai sont des grillades, salades et potages. La viande de bétail, la volaille ou les produits aquatiques peuvent tous être marinés et grillés. Il existe différentes manières de mariner la viande en fonction de son type, mais certaines des épices les plus couramment utilisées sont le piment, l’ail et le mac khen - une épice spéciale de la région Nord-Ouest, assez proche du poivre au goût légèrement épicé et à l’arôme intense.

Photo : DLDB/CVN

Le village culturel de Phiêng Loi dans la ville de Diên Biên Phu accueille ces jours-ci des foules de visiteurs qui ont réservé pour y séjourner et déguster des plats locaux. “Depuis le début du mois de mars, le restaurant a reçu de nombreux clients, principalement de l’extérieur de la province. Comme ils viennent de loin, ils sont très enthousiastes à l’idée de déguster des plats traditionnels ici. Leurs commandes préférées incluent les plats grillés populaires de poulet, de poisson, de porc, de buffle, de bœuf et d’anguille”, a partagé Lo Thi Xuyên, propriétaire du restaurant Kim Xuyên dans le village.

Habileté des cuisiniers

Les Thai préparent du porc grillé enveloppé dans des feuilles de bananier. La viande de porc est coupée en tranches ou hachée soigneusement, marinée avec des épices, puis grillée sur du charbon de bois.

Auparavant, le porc était enveloppé dans un grand carré et placé dans une assiette pour être servi à chaque repas, mais maintenant, afin de le rendre plus facile à déguster pour les visiteurs, il est divisé en morceaux petits d’environ 12 cm de long seulement.

Pour préparer un plat grillé, le cuisinier doit choisir de la viande fraîche, généralement la meilleure partie de l’animal comme la croupe. Après un traitement préliminaire, la viande sera hachée et mélangée avec des oignons verts, de la coriandre et du glutamate monosodique. Il est particulièrement important de faire mariner la viande avec de la sauce de poisson pour rehausser l’arôme.

Photo : DLDB/CVN

Les feuilles de bananier doivent être essuyées, puis chauffées au feu pour flétrir et coupées en morceaux carrés pour un emballage facile. Il ne faut pas laisser la viande marinée trop longtemps. Après environ 15 minutes, la viande est trempée dans les épices et divisée en portions pour être emballée. Chaque paquet ne contient un peu de viande placées au milieu de la feuille de bananier qui est étroitement pliée sur deux bords afin que lorsqu’elle est grillée, la viande conserve sa saveur sucrée et piquante. Environ 30 minutes avant le repas, la viande est mise sur un poêle à bois pour être grillée. Le charbon de bois doit être chauffé modérément pour que la viande puisse cuire progressivement, sans ne se dessécher ni perdre sa saveur sucrée.

Chaque plat, une bonne surprise

Lorsqu’on parle de cuisine Thai, il convient de citer le nôm hoa ban (salade de fleurs de bauhinie). C’est un plat indispensable lors des fêtes traditionnelles de cette ethnie, surtout en mars et avril, lorsque les fleurs sont en pleine floraison. La salade de fleurs de Bauhinia est associée à des légumes de la forêt comme bo khai (Erythropalum scandens) et pousses de bambou amères. Après avoir bien bouilli pour réduire le goût âcre, les fleurs seront pressées puis mélangées avec du bœuf bouilli et des pousses de bambou amères. Pour les épices, habituellement, il n’y a que du galanga, de l’ail, du piment, de la coriandre et du glutamate monosodique.

Les potages du repas traditionnel des Thai sont également très variés, comme le potage aux aubergines ou aux pieds de buffle. Le pied de buffle, après nettoyage, sera brûlé sur du charbon de bois, coupé en petits morceaux, puis mis à ébullition dans une casserole. Le cuisinier ajoute alors les feuilles aigres et fait bouillir le tout.

Cette rusticité a créé une caractéristique unique pour la culture culinaire des Thai à Diên Biên. Des plats délicieux aident les visiteurs venus de loin à mieux ressentir les saveurs des montagnes et des forêts. Si vous avez l’occasion de visiter dans le Nord-Ouest, allez à Diên Biên pour déguster la gastronomie de cette ethnie minoritaire.

Thuy Hà/CVN