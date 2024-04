Les aéroports s'apprêtent à vivre le rush des départs en vacances

Les compagnies aériennes vietnamiennes devraient opérer 9.000 vols sur les routes intérieures pour répondre à la demande de voyages lors des prochains jours fériés de la réunification nationale (30 avril) et de 1 er mai, selon la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV).

>> Billets d'avion "épuisés" pour les vacances du 30 avril au 1er mai

>> Augmentation des vols pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

Photo : VNA/CVN

Du 26 avril au 2 mai, le nombre de décollages et d’atterrissages quotidiens augmentera de 16,5% par rapport à la moyenne des jours normaux en avril pour atteindre 1.285, soit 98% du chiffre enregistré pour la même période de l’année dernière.

Les compagnies aériennes prévoyaient de desservir un total de 1,53 million de passagers sur toutes les routes. Le jour de pointe devrait être le 26 avril, avec 1.530 décollages et atterrissages et 260.000 passagers.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, les compagnies aériennes vietnamiennes fourniront environ 900.000 sièges sur les routes intérieures, notamment entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Ainsi, au moins 657.000 sièges et 3.400 vols seront proposés sur les liaisons au départ de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville vers des localités du pays, soit une augmentation respective de 4,2% en nombre de sièges et de 5,5% en nombre de vols par rapport à la même période en 2023.

Les aéroports qui devraient connaître une augmentation significative du nombre de vols et de passagers au cours de cette période se trouvent dans des attractions touristiques telles que Dà Nang, Phu Quôc, Khanh Hoa, Thua Thiên-Huê, Binh Dinh, Dà Lat, Diên Biên, Quang Binh et Côn Dao.

Les compagnies aériennes se sont également vu accorder des créneaux horaires ajustés dans les aéroports du pays pour contribuer à optimiser les horaires de vol et à prolonger la durée d’exploitation des flottes, en particulier les créneaux horaires du soir et de la nuit.

VNA/CVN