Diên Biên mobilise les ménages pour recevoir les touristes

Cette année, la province de Diên Biên (Nord-Ouest) organise l'Année nationale du tourisme 2024 et le 70 e anniversaire de la victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024). Depuis le début de l'année, l'afflux de touristes dans la province a considérablement augmenté, avec 3.000 à 5.000 par jour.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, Diên Biên a accueilli 845.000 visiteurs, soit près de deux fois plus qu'à la même période de l'année précédente. Leur nombre devrait considérablement augmenter pour le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai), grâce à une série d'activités commémoratives.

Pour répondre à cette demande, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a intensifié ses efforts pour encourager les familles disposant de logements adéquats à proposer des hébergements et des services connexes aux touristes.

Au 20 avril 2024, plus de 140 ménages de la Diên Biên Phu et du district de Diên Biên ont été mobilisés, permettant d'accueillir près de 2.000 touristes. Ils ont reçu des directives concernant la sécurité et la prévention des incendies.

Le lieutenant-colonel Nguyên Manh Toan, chef de la police du quartier Muong Thanh à Diên Biên Phu, a affirmé que la police des quartiers a renforcé les mesures de gestion et informé les familles accueillant des touristes des réglementations, notamment en matière de prévention des incendies et de transparence sur les tarifs des chambres, afin d'offrir les meilleures conditions possibles aux touristes.

Bien que Diên Biên Phu soit une petite ville, et que ses services d'hébergement et de restauration ne puissent pas toujours répondre à un afflux massif de visiteurs, la province met en œuvre des plans efficaces et maximise ses installations pour les servir au mieux. Nombre de ménages sont prêts à les recevoir comme s'ils étaient des membres de leur propre famille.

