Coopération entre les partis communistes du Vietnam et du Royaume-Uni

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a rencontré le 29 octobre le secrétaire général du Parti communiste britannique (PCB), Robert Griffiths.

Au cours de cette rencontre, To Lam a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens ont toujours accordé une grande importance au développement des relations de coopération avec le Royaume-Uni.

Il a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient de consolider les acquis de leur coopération et de promouvoir davantage le développement positif de leurs relations bilatérales, les portant à une nouvelle hauteur pour les intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Afin de promouvoir davantage la coopération entre les deux Partis, le leader du PCV a proposé que les deux parties mettent en œuvre des activités d'échange théorique, partagent des informations sur la situation et les perspectives de chaque Parti concernant les enjeux régionaux et mondiaux, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun tels que la protection des droits des travailleurs et le développement durable.

Il a également suggéré une coopération accrue au sein des forums des partis politiques, notamment lors de la Réunion internationale des partis communistes et ouvriers.

Il a insisté sur l'importance d'une coordination étroite dans la transmission d'informations sur la situation et les messages de politique étrangère du Vietnam aux membres du PCB et au peuple britannique, afin de favoriser une meilleure compréhension et un soutien accru au Vietnam, et de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays, facilitant ainsi une coopération renforcée entre les deux Partis et les deux États.

To Lam a également exprimé l'espoir que le PCV soutiendrait et collaborerait à la collecte et à la préservation d'objets liés au séjour du président Hô Chi Minh au Royaume-Uni, ainsi que de documents relatifs à la fondation du Parti communiste du Vietnam.

Pour sa part, Robert Griffiths a réaffirmé l'engagement de son Parti à soutenir le renforcement des relations de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Il a exprimé son souhait de poursuivre la promotion de la coopération et de la solidarité entre les deux Partis.

Il a également fait état de la coopération active entre le PCB et l'Association d'amitié Royaume-Uni-Vietnam, visant à promouvoir la culture et le peuple vietnamiens au Royaume-Uni, ainsi qu'à organiser des activités pour préserver la langue et la culture vietnamiennes au sein de la communauté vietnamienne résidant au Royaume-Uni.

Les deux dirigeants ont convenu de l'importance d'intensifier et de renforcer la coopération, ainsi que de développer les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et le Royaume-Uni, pour le bénéfice à long terme des deux peuples et pour la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et dans le monde.

