Le législateur suprême du Vietnam reçoit la présidente de la Cour suprême populaire du Laos

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, qui a reçu, mercredi 29 octobre à Hanoï, la présidente de la Cour suprême populaire du Laos, Viengthong Siphandon, a déclaré que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent une grande importance à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale qui unissent les deux pays.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

S’appuyant sur les liens solides tissés de longue date par les Présidents vietnamien Hô Chi Minh, et lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, le législateur suprême a appelé les générations actuelles à continuer de cultiver cette amitié pour la pérenniser.

Il a félicité le Laos d’avoir surmonté les obstacles pour atteindre ses objectifs socio-économiques pour 2025, de mettre en œuvre avec succès les résolutions du XIe Congrès national du Parti et du 9e plan quinquennal de développement socio-économique, et de préparer le XIIe Congrès national du Parti, prévu début 2026.

La responsable lao a affirmé que les relations bilatérales se sont renforcées, marquées par des échanges fréquents entre les dirigeants lors d’événements bilatéraux, régionaux et internationaux. Elle a notamment cité la récente visite à Hanoi du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, pour la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.

Souligne la coopération judiciaire comme un témoignage éloquent de la confiance politique et du soutien mutuel entre les deux nations, la présidente de la Cour suprême du Laos a indiqué que la visite de sa délégation visait à examiner les progrès réalisés par les tribunaux, à faire le point sur les réformes judiciaires et à discuter du renouvellement de l’accord de coopération de 2008 entre les deux cours suprêmes.

Viengthong Siphandon a également proposé de renforcer la collaboration entre les tribunaux provinciaux, en particulier suite à la récente restructuration administrative du Vietnam. Elle a exprimé le souhait que le président de l’Assemblée nationale du Vietnam continue de soutenir le renforcement de la coopération judiciaire bilatérale.

En réponse, Trân Thanh Mân a souligné que le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti, sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, œuvrent au développement de la coopération Vietnam - Laos dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité nationales, de la science et de la technologie, et de l’éducation. Les deux Assemblées nationales ont renforcé leur surveillance des projets d’investissement bilatéraux afin de lever les obstacles et d’accélérer les progrès.

Il a cité l’inauguration en avril 2025 du quai n°3 du port international Laos - Vietnam dans la zone économique de Vung Ang, dans la province de Hà Tinh (Centre), comme un jalon important qui facilitera l’accès du Laos au commerce maritime et approfondira les liens économiques entre les deux pays voisins.

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a salué les résultats concrets de la coopération entre les deux cours suprêmes ces dernières années, notamment en matière d’échanges et de formations de personnel, de partage d’expériences, d’assistance judiciaire et de modernisation institutionnelle.

Il s’est félicité de la poursuite de la conférence biennale tournante des tribunaux provinciaux frontaliers Vietnam – Laos - Cambodge, soulignant, selon lui, leur rôle dans la défense de la justice et des droits des citoyens, tout en renforçant la solidarité trilatérale.

Saluant les efforts déployés par les deux parties pour finaliser et signer prochainement un nouveau mémorandum de coopération, il s’est dit convaincu que ce document s’inscrirait dans le cadre des réformes judiciaires en cours et de la construction d’États de droit socialistes dans les deux pays.

Ce nouveau cadre, a-t-il déclaré, constituerait une base solide pour approfondir la coopération en matière de formation du personnel, de transformation numérique et de connectivité interprovinciale des tribunaux.

Il a également proposé de maintenir des échanges réguliers et un apprentissage mutuel afin d’aider chaque partie à mieux s’acquitter de ses fonctions et à consolider davantage les relations Vietnam - Laos.

VNA/CVN