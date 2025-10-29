Assemblée nationale

Culture vietnamienne : un nouvel élan pour le développement durable

L’Assemblée nationale a débattu l’après-midi du 29 octobre, lors de la 10ᵉ session de la XV e législature, de la situation socio-économique, en mettant particulièrement l’accent sur la culture, le tourisme et la communication.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Les députés ont salué les avancées obtenues, tout en proposant des solutions concrètes pour faire de la culture un véritable moteur du développement durable du pays.

La députée Trân Thi Hông Thanh (province de Ninh Binh) a souligné que le développement des industries culturelles constitue l’une des priorités du gouvernement, nécessitant des investissements à la hauteur d’un véritable secteur économique.

Selon elle, ces industries jouent un double rôle : préserver et valoriser l’identité nationale tout en stimulant la croissance, créant de l’emploi et renforçant le rayonnement du Vietnam à l’international.

Elle a proposé l’élaboration d’une Loi sur le développement des industries culturelles afin d’établir un cadre juridique cohérent et transparent, protégeant la propriété intellectuelle, les droits des créateurs et encourageant l’investissement, la fiscalité favorable, l’aménagement foncier et la transformation numérique.

De son côté, la députée Nguyên Thi Yên (Hô Chi Minh-Ville) a mis en avant le rôle stratégique de la presse et des médias dans la diffusion rapide et efficace des politiques et orientations du Parti et de l’État.

Les journalistes, a-t-elle souligné, sont de véritables combattants sur le front idéologique, dont la plume, la voix et l’image constituent des armes puissantes pour orienter l’opinion publique et renforcer la confiance sociale.

Elle a cependant estimé que la presse n’a pas encore bénéficié de l’attention nécessaire et a appelé le gouvernement à accroître les investissements en infrastructures, en formation et à améliorer les régimes salariaux afin de permettre aux professionnels de la presse de travailler dans des conditions plus favorables.

Prenant la parole pour apporter des précisions, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, s’est réjoui de l’attention constante accordée par le Parti, l’État et la population au secteur culturel durant l’année 2025 comme tout au long du mandat.

Selon lui, la culture vietnamienne a connu des avancées significatives, tant sur le plan de la perception que des résultats concrets. "La culture est le fondement, le sport est la force, l’information est le lien vital et le tourisme, le pont de connexion", a-t-il résumé, mettant en lumière la complémentarité entre les domaines placés sous la tutelle de son ministère.

Le ministre a précisé que la perception du rôle de la culture s’est nettement approfondie : d’un simple pilier spirituel, elle est désormais reconnue comme une force endogène et un mécanisme régulateur du développement durable, étroitement lié à l’économie.

Cette approche rejoint la proposition vietnamienne présentée à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable, reconnue par l’UNESCO et soumise à l’Assemblée générale des Nations unies, visant à lancer une "Décennie de la culture pour le développement durable".

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Concernant le tourisme, le ministre Nguyên Van Hùng a affirmé que ce secteur est devenu un point lumineux de l’économie vietnamienne. Avec une vision renouvelée, le tourisme contribue non seulement à hauteur de 8% du PIB, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, mais tend également à devenir un pilier majeur de l’économie nationale, conformément à la Résolution 08-NQ/TW du Bureau politique.

Étroitement lié à la culture, le tourisme culturel s’affirme comme un pilier des industries culturelles. Le ministère met actuellement en œuvre cinq produits touristiques phares : écotourisme, tourisme maritime et insulaire, tourisme communautaire, tourisme culturel et tourisme de bien-être, suivant la devise : produits uniques, services professionnels, procédures simplifiées, prix compétitifs et destinations sûres et civilisées.

S’agissant de la préservation et de la valorisation du patrimoine, le ministre a insisté sur la nécessité de transformer les sites patrimoniaux en véritables actifs économiques. Il a cité les exemples du site historique de la prison Hoa Lo (Hanoï) et du complexe paysager de Tràng An (Ninh Binh), où l’intégration d’activités artistiques et culturelles a permis d’attirer les visiteurs et d’apporter d’importantes recettes aux collectivités locales.

Le ministre a également annoncé que son ministère soumet au Premier ministre une nouvelle stratégie de développement des industries culturelles, axée sur les domaines où le Vietnam dispose d’avantages comparatifs : arts du spectacle, cinéma, tourisme culturel et design de mode.

Cette stratégie repose sur trois piliers essentiels : les créateurs, les entreprises et l’État – ce dernier jouant un rôle moteur dans la conception des politiques, tandis que les entreprises transforment les idées en produits et que les créateurs en sont le cœur vivant.

Le ministre Nguyên Van Hùng a informé que le Bureau politique a chargé le gouvernement et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de préparer une résolution sur les solutions stratégiques pour revitaliser et développer la culture vietnamienne à l’ère nouvelle, afin que celle-ci devienne une véritable force endogène et un levier du développement durable du pays.

VNA/CVN