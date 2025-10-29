Le chef du Parti rencontre des dirigeants de groupes et d'institutions financières

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu mercredi 29 octobre des dirigeants de certains des plus importants groupes et organisations financières britanniques, lors de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Lors de sa rencontre avec Saif Malik, directeur général de Standard Chartered Bank, le chef du Parti, Tô Lâm, a salué les résultats de la coopération financière et bancaire entre le Vietnam et le Royaume-Uni ces dernières années. Il a exprimé l’espoir que la banque continuerait à apporter ses conseils et son soutien afin d’aider le Vietnam à devenir un centre financier régional.

Photo : VNA/CVN

Remerciant Standard Chartered pour son aide dans la récente amélioration du marché boursier vietnamien, il a demandé le soutien de la banque pour relever la notation de crédit du Vietnam et pour la prochaine émission obligataire, afin d’aider le pays à lever des fonds à des coûts raisonnables et à promouvoir son développement.

Pour sa part, Saif Malik a partagé l’avis du secrétaire général Tô Lâm concernant la tendance au déplacement des activités bancaires et financières vers l’Asie et a exprimé son engagement continu à investir sur le marché vietnamien, contribuant ainsi à la prospérité du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En recevant Chris Drewer, vice-président senior Asie-Pacifique du groupe Airbus, le secrétaire général Tô Lâm a salué les résultats de la coopération commerciale du groupe avec ses partenaires vietnamiens, contribuant activement au développement toujours plus solide, autonome et global de l’industrie aérospatiale vietnamienne.

Le leader du Parti a indiqué que le Vietnam accélère le développement de son industrie aérospatiale afin de répondre à la demande croissante de transport de passagers et de favoriser son intégration internationale.

À cet égard, il a exhorté Airbus à poursuivre sa collaboration avec les compagnies aériennes vietnamiennes pour développer la chaîne d’approvisionnement et la production d’avions Airbus au Vietnam, ainsi que pour coopérer en matière de formation du personnel, de maintenance des moteurs, d’ouverture d’un centre Airbus au Vietnam proposant des services de transport de passagers et de fret, et de signature d’accords d’achat d’avions directement avec les compagnies aériennes vietnamiennes.

Chris Drewer a réaffirmé l’engagement d’Airbus à demeurer un partenaire clé du Vietnam et a exprimé le souhait d’étendre la coopération à d’autres domaines, tels que les hélicoptères, les avions militaires, la science et la technologie, et les satellites.

Photo : VNA/CVN

Plus tard, lors d’une rencontre avec Helen Wilson, vice-présidente senior de Rolls-Royce Global, le dirigeant vietnamien a proposé que le groupe poursuive sa collaboration avec le Vietnam sur la recherche de carburants d’aviation durables, la formation de personnel hautement qualifié et le transfert de technologies dans l’industrie aérospatiale.

Le secrétaire général Tô Lâm a également suggéré d’accélérer la création d’un centre de maintenance des moteurs Rolls-Royce au Vietnam et a affirmé que le gouvernement vietnamien faciliterait les investissements et les activités commerciales des entreprises étrangères au Vietnam.

Helen Wilson s’est félicitée de la collaboration de Rolls-Royce avec Vietnam Airlines et Vietjet sur les moteurs d’avions, qui a contribué au développement de l’aviation au Vietnam. Elle a assuré que l’entreprise continuerait de contribuer au développement d’une aviation à faibles émissions et d’étendre la coopération à d’autres domaines.

